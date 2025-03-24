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"Билайн" и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ - РИА Новости, 24.03.2025
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10:00 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/partnerstvo-2006459493.html
"Билайн" и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ
"Билайн" и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ - РИА Новости, 24.03.2025
"Билайн" и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ
ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") и ООО "РЭДМЭДРОБОТ" (red_mad_robot) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:00:00+03:00
2025-03-24T10:00:00+03:00
билайн
вымпелком
россия
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") и ООО "РЭДМЭДРОБОТ" (red_mad_robot) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба оператора.В рамках партнерства компании планируют совместно разрабатывать ИИ-инструменты для следующего уровня цифровизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности. Это включает внедрение виртуальных ассистентов и интеллектуальных систем управления знаниями, которые ускорят принятие решений и упростят сотрудникам решение их задач. Для корпоративного сегмента компании создадут ИИ-решения, помогающие бизнесу повышать конкурентоспособность. В планах — запуск мультиагентных платформ и интеллектуальных сервисов, которые упростят управление сложными процессами и усилят аналитические возможности предприятий.Розничный рынок станет еще одним направлением сотрудничества. Компании разработают ИИ-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов. Это интеллектуальные помощники для подбора продуктов, управления подписками и поддержки клиентов в важных для них задачах в различных сферах.Для управления проектами сформированы совместные команды. Такой формат обеспечит оперативность и слаженность работы."Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений", — отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.Как сообщил основатель red_mad_robot Алексей Макин, в данном сотрудничестве компания видит большой потенциал."Вместе мы сможем ускорить внедрение передовых технологий и сделать их доступнее", подчеркнул Макин.
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билайн, вымпелком, россия, искусственный интеллект (ии)
Билайн, ВымпелКом, Россия, Искусственный интеллект (ИИ)
"Билайн" и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

"Билайн" и red_mad_robot будут сотрудничать в сфере ИИ

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") и ООО "РЭДМЭДРОБОТ" (red_mad_robot) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба оператора.
В рамках партнерства компании планируют совместно разрабатывать ИИ-инструменты для следующего уровня цифровизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности. Это включает внедрение виртуальных ассистентов и интеллектуальных систем управления знаниями, которые ускорят принятие решений и упростят сотрудникам решение их задач.
Для корпоративного сегмента компании создадут ИИ-решения, помогающие бизнесу повышать конкурентоспособность. В планах — запуск мультиагентных платформ и интеллектуальных сервисов, которые упростят управление сложными процессами и усилят аналитические возможности предприятий.
Розничный рынок станет еще одним направлением сотрудничества. Компании разработают ИИ-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов. Это интеллектуальные помощники для подбора продуктов, управления подписками и поддержки клиентов в важных для них задачах в различных сферах.
Для управления проектами сформированы совместные команды. Такой формат обеспечит оперативность и слаженность работы.
"Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений", — отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.
Как сообщил основатель red_mad_robot Алексей Макин, в данном сотрудничестве компания видит большой потенциал.
"Вместе мы сможем ускорить внедрение передовых технологий и сделать их доступнее", подчеркнул Макин.
 
БилайнВымпелКомРоссияИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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