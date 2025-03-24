https://ria.ru/20250324/oon-2007073453.html
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:22:00+03:00
2025-03-24T23:22:00+03:00
2025-03-24T23:23:00+03:00
фархан хак
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 24 мар - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в организации хотят "тщательного расследования" убийств представителей СМИ. Ранее в понедельник телеканал "Звезда" сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели в зоне проведения спецоперации. "Мы хотим, чтобы убийства всех журналистов были тщательно расследованы", - сказал Хак.
https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фархан хак, оон, в мире
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
ООН хочет тщательно расследовать убийства журналистов в зоне СВО