https://ria.ru/20250324/oon-2007073453.html

В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО

В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025

В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в... РИА Новости, 24.03.2025

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ООН, 24 мар - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в организации хотят "тщательного расследования" убийств представителей СМИ. Ранее в понедельник телеканал "Звезда" сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели в зоне проведения спецоперации. "Мы хотим, чтобы убийства всех журналистов были тщательно расследованы", - сказал Хак.

https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html

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