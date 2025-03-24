Рейтинг@Mail.ru
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 24.03.2025 (обновлено: 23:23 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/oon-2007073453.html
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:22:00+03:00
2025-03-24T23:23:00+03:00
фархан хак
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 24 мар - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в организации хотят "тщательного расследования" убийств представителей СМИ. Ранее в понедельник телеканал "Звезда" сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели в зоне проведения спецоперации. "Мы хотим, чтобы убийства всех журналистов были тщательно расследованы", - сказал Хак.
https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фархан хак, оон, в мире
Фархан Хак, ООН, В мире
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО

ООН хочет тщательно расследовать убийства журналистов в зоне СВО

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 мар - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в организации хотят "тщательного расследования" убийств представителей СМИ.
Ранее в понедельник телеканал "Звезда" сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели в зоне проведения спецоперации.
"Мы хотим, чтобы убийства всех журналистов были тщательно расследованы", - сказал Хак.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста
Вчера, 20:47
 
Фархан ХакООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала