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Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН

Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН - РИА Новости, 24.03.2025

Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН

Российские дипломаты обязательно поднимут вопрос о гибели и ранении журналистов изданий РФ в результате атак ВСУ на ближайшем заседании по Украине в Совбезе... РИА Новости, 24.03.2025

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ООН, 24 мар – РИА Новости. Российские дипломаты обязательно поднимут вопрос о гибели и ранении журналистов изданий РФ в результате атак ВСУ на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН, сообщили в постпредстве РФ при Всемирной Организации.Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего журналиста Александра Федорчака, телеканал "Звезда" – о гибели оператора и водителя Андрея Панова и Александра Сиркели, информационное агентство ТАСС – о ранении журналиста Михаила Скуратова."Обязательно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании по Украине", – сказали журналистам в российском постпредстве.

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