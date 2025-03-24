Рейтинг@Mail.ru
Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 24.03.2025 (обновлено: 22:57 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/oon-2007070727.html
Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН
Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН - РИА Новости, 24.03.2025
Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН
Российские дипломаты обязательно поднимут вопрос о гибели и ранении журналистов изданий РФ в результате атак ВСУ на ближайшем заседании по Украине в Совбезе... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:33:00+03:00
2025-03-24T22:57:00+03:00
украина
оон
россия
вооруженные силы украины
совет безопасности оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992997247_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_3eeefc8b0753ceb71b781a1b9055c28e.jpg
ООН, 24 мар – РИА Новости. Российские дипломаты обязательно поднимут вопрос о гибели и ранении журналистов изданий РФ в результате атак ВСУ на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН, сообщили в постпредстве РФ при Всемирной Организации.Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего журналиста Александра Федорчака, телеканал "Звезда" – о гибели оператора и водителя Андрея Панова и Александра Сиркели, информационное агентство ТАСС – о ранении журналиста Михаила Скуратова."Обязательно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании по Украине", – сказали журналистам в российском постпредстве.
https://ria.ru/20250324/svo-2007067339.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992997247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4df26bfb9921408eba7c4adefe9f8893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, оон, россия, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, в мире
Украина, ООН, Россия, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия поднимет вопрос о гибели журналистов на заседании СБ ООН

Россия поднимет в СБ ООН вопрос о гибели журналистов в результате атак ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 мар – РИА Новости. Российские дипломаты обязательно поднимут вопрос о гибели и ранении журналистов изданий РФ в результате атак ВСУ на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН, сообщили в постпредстве РФ при Всемирной Организации.
Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего журналиста Александра Федорчака, телеканал "Звезда" – о гибели оператора и водителя Андрея Панова и Александра Сиркели, информационное агентство ТАСС – о ранении журналиста Михаила Скуратова.
"Обязательно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании по Украине", – сказали журналистам в российском постпредстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
Вчера, 22:14
 
УкраинаООНРоссияВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала