https://ria.ru/20250324/oon-2007051921.html

ООН сокращает штат сотрудников в Газе после ударов Израиля

ООН сокращает штат сотрудников в Газе после ударов Израиля - РИА Новости, 24.03.2025

ООН сокращает штат сотрудников в Газе после ударов Израиля

Генсек ООН Антониу Гутерреш решил сократить на треть количество международных сотрудников в секторе Газа, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:51:00+03:00

2025-03-24T19:51:00+03:00

2025-03-24T22:36:00+03:00

израиль

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ООН, 24 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решил сократить на треть количество международных сотрудников в секторе Газа, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик."На прошлой неделе Израиль нанес сокрушительные удары по Газе, унесшие жизни сотен мирных жителей, включая персонал ООН, при этом с начала марта в сектор не разрешался доступ гуманитарной помощи. В результате генеральный секретарь принял трудное решение сократить присутствие организации в Газе", — сказал он.При этом, по словам Дюжаррика, ООН не покидает анклав."Что мы делаем — так это сокращаем число международных сотрудников примерно на одну треть на этой неделе", — уточнил представитель генсека, отметив, что это временная мера.На минувшей неделе ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы анклава. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.

https://ria.ru/20250324/tank-2007008927.html

https://ria.ru/20250324/khamas-2006991017.html

https://ria.ru/20250324/konflikt-1915630213.html

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