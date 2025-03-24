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В ООН назвали запрет Израиля на гумпомощь в Газу коллективным наказанием - РИА Новости, 24.03.2025
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15:39 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/oon-2006982845.html
В ООН назвали запрет Израиля на гумпомощь в Газу коллективным наказанием
В ООН назвали запрет Израиля на гумпомощь в Газу коллективным наказанием - РИА Новости, 24.03.2025
В ООН назвали запрет Израиля на гумпомощь в Газу коллективным наказанием
Запрет Израиля на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа является коллективным наказанием жителей анклава, заявил в понедельник глава Ближневосточного агентства РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:39:00+03:00
2025-03-24T15:39:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
оон
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Запрет Израиля на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа является коллективным наказанием жителей анклава, заявил в понедельник глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лазарини. "Запрет (Израиля – ред.) на ввоз гуманитарной помощи - это коллективное наказание для Газы: подавляющее большинство ее населения составляют дети, женщины и обычные мужчины", - написал Лазарини в соцсети Х. Глава БАПОР подчеркнул, что нынешний запрет Израиля на ввоз гуманитарной помощи в палестинский анклав длится гораздо дольше предыдущих, что грозит гибелью мирного населения, а особенно маленьких детей, не способных выживать в условиях холода и отсутствия продовольствия. "Жители Газы зависят от поставок (гуманитарной помощи – ред.) через Израиль. Каждый день без ввоза гуманитарной помощи означает, что все больше детей ложатся спать голодными, распространяются болезни. Каждый день без еды приближает Газу к острому голодному кризису", - добавил Лазарини. Ранее в марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250323/mid-2006824383.html
https://ria.ru/20250302/izrail-2002550841.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ООН назвали запрет Израиля на гумпомощь в Газу коллективным наказанием

Глава БАПОР Лазарини назвал запрет Израиля на гумпомощь коллективным наказанием

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Запрет Израиля на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа является коллективным наказанием жителей анклава, заявил в понедельник глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лазарини.
"Запрет (Израиля – ред.) на ввоз гуманитарной помощи - это коллективное наказание для Газы: подавляющее большинство ее населения составляют дети, женщины и обычные мужчины", - написал Лазарини в соцсети Х.
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Глава БАПОР подчеркнул, что нынешний запрет Израиля на ввоз гуманитарной помощи в палестинский анклав длится гораздо дольше предыдущих, что грозит гибелью мирного населения, а особенно маленьких детей, не способных выживать в условиях холода и отсутствия продовольствия.
"Жители Газы зависят от поставок (гуманитарной помощи – ред.) через Израиль. Каждый день без ввоза гуманитарной помощи означает, что все больше детей ложатся спать голодными, распространяются болезни. Каждый день без еды приближает Газу к острому голодному кризису", - добавил Лазарини.
Ранее в марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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СМИ оценили запасы гуманитарной помощи в секторе Газа
2 марта, 11:25
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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