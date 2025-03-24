В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста
Офис Красного Креста в секторе Газа повредили попаданием снаряда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК)
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости. Офис Международного Комитета Красного Креста (МККК) на юге сектора Газа в городе Рафах повреждён в понедельник попаданием снаряда, никто из сотрудников не пострадал, говорится в заявлении организации.
Ранее в понедельник местный телеканал Al Aqsa сообщал, что танк, принадлежащий израильской армии, обстрелял здание Красного Полумесяца в районе Рафаха в секторе Газа.
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"Сегодня в результате попадания снаряда был поврежден офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рафахе, несмотря на то что он был четко обозначен и уведомил об этом все стороны. К счастью, в результате этого инцидента никто из сотрудников не пострадал, но это напрямую влияет на способность МККК работать. МККК решительно осуждает нападение на свои помещения", - сказано в документе.
В организации напоминают, что международное гуманитарное право обеспечивает особую защиту гуманитарного персонала, оказывающего чрезвычайную помощь, и медицинского персонала, медицинских учреждений и объектов, используемых для операций по оказанию гуманитарной помощи.
Сторона, ответственная за этот удар, не указана в заявлении.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало об израильском ударе по зданию ООН, в ходе которого, как отмечал канал, погиб один человек и по меньшей мере пять пострадали. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) позднее подтвердило гибель своего сотрудника в секторе Газа, заявив, что это произошло в результате попадания боеприпаса по зданию ЮНОПС.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.