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В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста - РИА Новости, 24.03.2025
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18:11 24.03.2025 (обновлено: 18:17 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ofis-2007030294.html
В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста
В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста - РИА Новости, 24.03.2025
В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста
Офис Международного Комитета Красного Креста (МККК) на юге сектора Газа в городе Рафах повреждён в понедельник попаданием снаряда, никто из сотрудников не... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:11:00+03:00
2025-03-24T18:17:00+03:00
в мире
рафах (провинция)
израиль
международный комитет красного креста (мккк)
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости. Офис Международного Комитета Красного Креста (МККК) на юге сектора Газа в городе Рафах повреждён в понедельник попаданием снаряда, никто из сотрудников не пострадал, говорится в заявлении организации. Ранее в понедельник местный телеканал Al Aqsa сообщал, что танк, принадлежащий израильской армии, обстрелял здание Красного Полумесяца в районе Рафаха в секторе Газа. "Сегодня в результате попадания снаряда был поврежден офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рафахе, несмотря на то что он был четко обозначен и уведомил об этом все стороны. К счастью, в результате этого инцидента никто из сотрудников не пострадал, но это напрямую влияет на способность МККК работать. МККК решительно осуждает нападение на свои помещения", - сказано в документе. В организации напоминают, что международное гуманитарное право обеспечивает особую защиту гуманитарного персонала, оказывающего чрезвычайную помощь, и медицинского персонала, медицинских учреждений и объектов, используемых для операций по оказанию гуманитарной помощи. Сторона, ответственная за этот удар, не указана в заявлении. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало об израильском ударе по зданию ООН, в ходе которого, как отмечал канал, погиб один человек и по меньшей мере пять пострадали. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) позднее подтвердило гибель своего сотрудника в секторе Газа, заявив, что это произошло в результате попадания боеприпаса по зданию ЮНОПС. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250106/gaza-1992686381.html
https://ria.ru/20250324/konflikt-1915630213.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, международный комитет красного креста (мккк), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста

Офис Красного Креста в секторе Газа повредили попаданием снаряда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК)
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости. Офис Международного Комитета Красного Креста (МККК) на юге сектора Газа в городе Рафах повреждён в понедельник попаданием снаряда, никто из сотрудников не пострадал, говорится в заявлении организации.
Ранее в понедельник местный телеканал Al Aqsa сообщал, что танк, принадлежащий израильской армии, обстрелял здание Красного Полумесяца в районе Рафаха в секторе Газа.
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"Сегодня в результате попадания снаряда был поврежден офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рафахе, несмотря на то что он был четко обозначен и уведомил об этом все стороны. К счастью, в результате этого инцидента никто из сотрудников не пострадал, но это напрямую влияет на способность МККК работать. МККК решительно осуждает нападение на свои помещения", - сказано в документе.
В организации напоминают, что международное гуманитарное право обеспечивает особую защиту гуманитарного персонала, оказывающего чрезвычайную помощь, и медицинского персонала, медицинских учреждений и объектов, используемых для операций по оказанию гуманитарной помощи.
Сторона, ответственная за этот удар, не указана в заявлении.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало об израильском ударе по зданию ООН, в ходе которого, как отмечал канал, погиб один человек и по меньшей мере пять пострадали. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) позднее подтвердило гибель своего сотрудника в секторе Газа, заявив, что это произошло в результате попадания боеприпаса по зданию ЮНОПС.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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В миреРафах (провинция)ИзраильМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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