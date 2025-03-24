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У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски - РИА Новости, 24.03.2025
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16:43 24.03.2025 (обновлено: 17:32 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/obyski-2007002459.html
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски - РИА Новости, 24.03.2025
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски
У нескольких руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:43:00+03:00
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кубанский казачий хор
россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. У нескольких руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Обыски прошли у заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что их проводят в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили против замгендиректора хора Виктора Захарченко — младшего.Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925957.html
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кубанский казачий хор, россия, происшествия
Кубанский казачий хор, Россия, Происшествия
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски

В Кубанском казачьем хоре прошли обыски по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. У нескольких руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Обыски прошли у заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что их проводят в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили против замгендиректора хора Виктора Захарченко — младшего.
Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
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