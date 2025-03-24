https://ria.ru/20250324/obyski-2007002459.html
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски - РИА Новости, 24.03.2025
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски
У нескольких руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:43:00+03:00
2025-03-24T16:43:00+03:00
2025-03-24T17:32:00+03:00
кубанский казачий хор
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КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. У нескольких руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Обыски прошли у заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что их проводят в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили против замгендиректора хора Виктора Захарченко — младшего.Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925957.html
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кубанский казачий хор, россия, происшествия
Кубанский казачий хор, Россия, Происшествия
У руководителей Кубанского казачьего хора прошли обыски
В Кубанском казачьем хоре прошли обыски по делу о превышении полномочий