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В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке - РИА Новости, 24.03.2025
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05:22 24.03.2025 (обновлено: 12:45 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке - РИА Новости, 24.03.2025
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:22:00+03:00
2025-03-24T12:45:00+03:00
происшествия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. Также уточнялось, что пострадавших нет. "Пожар в Великом Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html
великий новгород
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происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке

МЧС: пожар на центральном рынке в Великом Новгороде полностью потушили

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на Центральном рынке в Великом Новгороде
Ликвидация пожара на Центральном рынке в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на Центральном рынке в Великом Новгороде
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщило, что двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. Также уточнялось, что пострадавших нет.
"Пожар в Великом Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВеликий НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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