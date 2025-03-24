https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html

В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке

В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке - РИА Новости, 24.03.2025

В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке

Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:22:00+03:00

2025-03-24T05:22:00+03:00

2025-03-24T12:45:00+03:00

происшествия

великий новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. Также уточнялось, что пострадавших нет. "Пожар в Великом Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html

великий новгород

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия