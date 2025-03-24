https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке - РИА Новости, 24.03.2025
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:22:00+03:00
2025-03-24T05:22:00+03:00
2025-03-24T12:45:00+03:00
происшествия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. Также уточнялось, что пострадавших нет. "Пожар в Великом Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке
МЧС: пожар на центральном рынке в Великом Новгороде полностью потушили