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Нотариус рассказал, как защититься от мошенников - РИА Новости, 24.03.2025
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02:34 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/notarius-2006843396.html
Нотариус рассказал, как защититься от мошенников
Нотариус рассказал, как защититься от мошенников - РИА Новости, 24.03.2025
Нотариус рассказал, как защититься от мошенников
Спасти от мошенников человека, который планирует заключить сделку по продаже имущества, поможет обращение к нотариусу, специалист удостоверится, что человек... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:34:00+03:00
2025-03-24T02:34:00+03:00
жилье
россия
тольятти
самарская область
лариса долина
федеральная нотариальная палата
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спасти от мошенников человека, который планирует заключить сделку по продаже имущества, поможет обращение к нотариусу, специалист удостоверится, что человек точно понимает, что делает, и только после этого заверит документы, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. Ранее стало известно, что народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. По данным следствия, с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников. "В ситуациях, как произошла с Ларисой Долиной, обращение к нотариусу за консультацией и непосредственно оформлением сделки могло бы уберечь всех потерпевших от беды. Нотариус не удостоверит ни один документ, пока не удостоверится в том, что человек точно понимает, что делает, и хочет именно того, о чем говорит. Для этого он сначала проводит обстоятельный разговор. Это могут быть отвлеченные вопросы — про погоду или ближайшие праздники. Такой подход помогает нотариусу расположить человека к себе и понять, насколько он ориентируется в том, что происходит вокруг", - рассказали в ФНП. В ведомстве отметили, что также нотариус может задавать вопросы об образовании, опыте работы и тому подобное - не из любопытства, а для контекста. Например, если человек всю жизнь был на руководящих позициях, а сейчас разговаривает односложно, это повод задуматься об ухудшении его ментального здоровья. "В случаях, когда это оправдано, нотариус может посоветовать человеку получить заключение судебного эксперта-психиатра. Это надежнее справок из психоневрологического диспансера, поскольку, если человек не стоит на учете в ПНД, — это еще не значит, что у него нет проблем. Если у нотариуса есть сомнения в способности человека понимать значение своих действий, не помогут даже предоставленные им справки от психиатра. В совершении нотариального действия будет отказано", - отметили в нотариате. В ведомстве уточнили, что если же стороны сделки осознают принимаемое решение, ведут себя адекватно, нет признаков давления на них или введения в заблуждение, нотариус переходит к следующему этапу беседы - подробно рассказывает обо всех последствиях сделки, о рисках и прочих значимых нюансах. Это гарантия того, что кто-то из участников сделки потом не скажет, что подписал бумагу не глядя. "Еще одна нотариальная "соломка" - это возможность зафиксировать процесс удостоверения сделки и всех бесед со сторонами на видео. На записи будет видно, как происходило общение нотариуса и участников сделки, выяснял ли нотариус его реальную волю, рассказывал ли о правовых последствиях, что отвечали и в каком состоянии находились люди в этот момент и так далее. Оспорить факты, основываясь на записи из кабинета нотариуса, будет крайне затруднительно. Такая запись предоставляется нотариусом по запросу суда", - отметили в ФНП. В нотариальной палате добавили, что по поводу безопасности расчетов у нотариуса есть проверенное и надежное решение - депозитный счет. При сделках покупатель может перевести деньги за квартиру на него без обналичивания и транспортировки куда-либо. Как результат, стороны могут быть уверены в сохранности средств. Продавцу недвижимости эти средства поступают только в тот момент, когда произойдет переход права собственности и наступят прочие обстоятельства, заранее прописанные в договоре. По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали и затем арестовали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Под стражу также отправили Артура Каменецкого, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Затем был арестован 20-летний житель Тольятти Самарской области Андрей Основ. Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, он по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Все четверо фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.
https://realty.ria.ru/20250321/nalichnye-2006403058.html
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жилье, россия, тольятти, самарская область, лариса долина, федеральная нотариальная палата, общество
Жилье, Россия, Тольятти, Самарская область, Лариса Долина, Федеральная нотариальная палата, Общество
Нотариус рассказал, как защититься от мошенников

Спасти от мошенников человека, который продает имущество, поможет нотариус

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спасти от мошенников человека, который планирует заключить сделку по продаже имущества, поможет обращение к нотариусу, специалист удостоверится, что человек точно понимает, что делает, и только после этого заверит документы, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
Ранее стало известно, что народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. По данным следствия, с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников.
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"В ситуациях, как произошла с Ларисой Долиной, обращение к нотариусу за консультацией и непосредственно оформлением сделки могло бы уберечь всех потерпевших от беды. Нотариус не удостоверит ни один документ, пока не удостоверится в том, что человек точно понимает, что делает, и хочет именно того, о чем говорит. Для этого он сначала проводит обстоятельный разговор. Это могут быть отвлеченные вопросы — про погоду или ближайшие праздники. Такой подход помогает нотариусу расположить человека к себе и понять, насколько он ориентируется в том, что происходит вокруг", - рассказали в ФНП.
В ведомстве отметили, что также нотариус может задавать вопросы об образовании, опыте работы и тому подобное - не из любопытства, а для контекста. Например, если человек всю жизнь был на руководящих позициях, а сейчас разговаривает односложно, это повод задуматься об ухудшении его ментального здоровья.
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"В случаях, когда это оправдано, нотариус может посоветовать человеку получить заключение судебного эксперта-психиатра. Это надежнее справок из психоневрологического диспансера, поскольку, если человек не стоит на учете в ПНД, — это еще не значит, что у него нет проблем. Если у нотариуса есть сомнения в способности человека понимать значение своих действий, не помогут даже предоставленные им справки от психиатра. В совершении нотариального действия будет отказано", - отметили в нотариате.
В ведомстве уточнили, что если же стороны сделки осознают принимаемое решение, ведут себя адекватно, нет признаков давления на них или введения в заблуждение, нотариус переходит к следующему этапу беседы - подробно рассказывает обо всех последствиях сделки, о рисках и прочих значимых нюансах. Это гарантия того, что кто-то из участников сделки потом не скажет, что подписал бумагу не глядя.
"Еще одна нотариальная "соломка" - это возможность зафиксировать процесс удостоверения сделки и всех бесед со сторонами на видео. На записи будет видно, как происходило общение нотариуса и участников сделки, выяснял ли нотариус его реальную волю, рассказывал ли о правовых последствиях, что отвечали и в каком состоянии находились люди в этот момент и так далее. Оспорить факты, основываясь на записи из кабинета нотариуса, будет крайне затруднительно. Такая запись предоставляется нотариусом по запросу суда", - отметили в ФНП.
В нотариальной палате добавили, что по поводу безопасности расчетов у нотариуса есть проверенное и надежное решение - депозитный счет. При сделках покупатель может перевести деньги за квартиру на него без обналичивания и транспортировки куда-либо. Как результат, стороны могут быть уверены в сохранности средств. Продавцу недвижимости эти средства поступают только в тот момент, когда произойдет переход права собственности и наступят прочие обстоятельства, заранее прописанные в договоре.
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По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали и затем арестовали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Под стражу также отправили Артура Каменецкого, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Затем был арестован 20-летний житель Тольятти Самарской области Андрей Основ. Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, он по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.
Все четверо фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.
Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.
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ЖильеРоссияТольяттиСамарская областьЛариса ДолинаФедеральная нотариальная палатаОбщество
 
 
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