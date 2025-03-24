https://ria.ru/20250324/nis-2007058273.html

Правительство Сербии поддержало запрос NIS об отсрочке санкций

Правительство Сербии поддержало запрос NIS об отсрочке санкций - РИА Новости, 24.03.2025

Правительство Сербии поддержало запрос NIS об отсрочке санкций

Правительство Сербии поддержало запрос "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром") к минфину США об отсрочке введения... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:38:00+03:00

2025-03-24T20:38:00+03:00

2025-03-24T20:38:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Правительство Сербии поддержало запрос "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром") к минфину США об отсрочке введения санкций, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. "На заседании рабочей группы правительства Сербии мы решили поддержать запрос NIS о том, чтобы снова отсрочить санкции, что правительство официально утвердит в понедельник. NIS на этой неделе направил запрос Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) о продлении временной лицензии, а перед тем и запрос о снятии с санкционного списка", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович. В ходе визита в Белград замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина 22 марта министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович заверил, что власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии", попавшей под санкции США, только совместно с Россией. Компания NIS 19 марта подала минфину США запрос на снятие со списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США. Подан и запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля, сроком до 28 марта этого года, когда санкции должны вступить в силу. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://ria.ru/20250306/nis-2003488871.html

https://ria.ru/20250322/serbiya-2006686001.html

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сербия, сша, белград (город), максим орешкин, нефтяная индустрия сербии, газпром, в мире