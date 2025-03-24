https://ria.ru/20250324/nikolaev-2007069880.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 24.03.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в Николаеве на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:28:00+03:00

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специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

николаевская область

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Николаеве на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит воздушная тревога. "В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20250323/politsiya-2006828863.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

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