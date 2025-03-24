https://ria.ru/20250324/nikolaev-2007069880.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 24.03.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в Николаеве на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:28:00+03:00
2025-03-24T22:28:00+03:00
2025-03-24T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Николаеве на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит воздушная тревога. "В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
https://ria.ru/20250323/politsiya-2006828863.html
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв