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"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России - РИА Новости, 24.03.2025
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05:41 24.03.2025 (обновлено: 11:21 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/nikogda-2006851336.html
"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России
"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России - РИА Новости, 24.03.2025
"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России
Заигрывание с украинским конфликтом в ложной надежде на победу Украины в конфликте с Россией могут привести к опасной эскалации конфликта, заявил член... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:41:00+03:00
2025-03-24T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заигрывание с украинским конфликтом в ложной надежде на победу Украины в конфликте с Россией могут привести к опасной эскалации конфликта, заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски на YouTube."Нам нужна политика мира, а не политика войны. Мы рискуем устроить опасную эскалацию конфликта. &lt;…&gt; В последние годы в каждом официальном заявлении говорили, что будут поддерживать Украину до победы, это очевидная ложь, они никогда не победят", — сказал он.Политик также отметил, что особые отношения Европы и США начались в эпоху холодной войны, когда существовала высокая вероятность вооруженного конфликта на континенте."Европа была в некотором смысле протекторатом США. В Вашингтоне не просто сменилось видение, но и пришло осознание, что протекторат налогами не обложишь", — заключил Скидельски.Агентство Bloomberg передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу такого контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки миротворцев страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250324/britaniya-2006846811.html
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в мире, украина, россия, сша, кир стармер, эммануэль макрон
В мире, Украина, Россия, США, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России

Член палаты лордов Скидельски: поддержка Украины была очевидной ложью

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заигрывание с украинским конфликтом в ложной надежде на победу Украины в конфликте с Россией могут привести к опасной эскалации конфликта, заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски на YouTube.
"Нам нужна политика мира, а не политика войны. Мы рискуем устроить опасную эскалацию конфликта. <…> В последние годы в каждом официальном заявлении говорили, что будут поддерживать Украину до победы, это очевидная ложь, они никогда не победят", — сказал он.
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Политик также отметил, что особые отношения Европы и США начались в эпоху холодной войны, когда существовала высокая вероятность вооруженного конфликта на континенте.
"Европа была в некотором смысле протекторатом США. В Вашингтоне не просто сменилось видение, но и пришло осознание, что протекторат налогами не обложишь", — заключил Скидельски.
Агентство Bloomberg передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу такого контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки миротворцев страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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