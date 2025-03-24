https://ria.ru/20250324/nikogda-2006851336.html

"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России

"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России - РИА Новости, 24.03.2025

"Они никогда не победят": в Британии вскрыли ложь о России

Заигрывание с украинским конфликтом в ложной надежде на победу Украины в конфликте с Россией могут привести к опасной эскалации конфликта, заявил член... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:41:00+03:00

2025-03-24T05:41:00+03:00

2025-03-24T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заигрывание с украинским конфликтом в ложной надежде на победу Украины в конфликте с Россией могут привести к опасной эскалации конфликта, заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски на YouTube."Нам нужна политика мира, а не политика войны. Мы рискуем устроить опасную эскалацию конфликта. <…> В последние годы в каждом официальном заявлении говорили, что будут поддерживать Украину до победы, это очевидная ложь, они никогда не победят", — сказал он.Политик также отметил, что особые отношения Европы и США начались в эпоху холодной войны, когда существовала высокая вероятность вооруженного конфликта на континенте."Европа была в некотором смысле протекторатом США. В Вашингтоне не просто сменилось видение, но и пришло осознание, что протекторат налогами не обложишь", — заключил Скидельски.Агентство Bloomberg передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу такого контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки миротворцев страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250324/britaniya-2006846811.html

https://ria.ru/20250324/pravda-2006842455.html

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в мире, украина, россия, сша, кир стармер, эммануэль макрон