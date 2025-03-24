https://ria.ru/20250324/nika-2007068031.html

Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер

Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер - РИА Новости, 24.03.2025

Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер

Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Снег в моем дворе", объявили ведущие церемонии. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:18:00+03:00

2025-03-24T22:18:00+03:00

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ссср

бакур бакурадзе

владимир грамматиков

ника

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Снег в моем дворе", объявили ведущие церемонии. В этой номинации он обошел Владимира Грамматикова и Алексея Германа-младшего. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html

ссср

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Станислав Ванд

ссср, бакур бакурадзе, владимир грамматиков , ника