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Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер - РИА Новости, 24.03.2025
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22:18 24.03.2025 (обновлено: 22:24 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/nika-2007068031.html
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер - РИА Новости, 24.03.2025
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер
Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Снег в моем дворе", объявили ведущие церемонии. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:18:00+03:00
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бакур бакурадзе
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Снег в моем дворе", объявили ведущие церемонии. В этой номинации он обошел Владимира Грамматикова и Алексея Германа-младшего. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html
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ссср, бакур бакурадзе, владимир грамматиков , ника
СССР, Бакур Бакурадзе, Владимир Грамматиков , НИКА
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер

Режиссер Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" за фильм "Снег в моем дворе"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНа церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
На церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Снег в моем дворе", объявили ведущие церемонии.
В этой номинации он обошел Владимира Грамматикова и Алексея Германа-младшего.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
38-я церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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СССРБакур БакурадзеВладимир ГрамматиковНИКА
 
 
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