https://ria.ru/20250324/nika-2007068031.html
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер - РИА Новости, 24.03.2025
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер
Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Снег в моем дворе", объявили ведущие церемонии. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:18:00+03:00
2025-03-24T22:18:00+03:00
2025-03-24T22:24:00+03:00
ссср
бакур бакурадзе
владимир грамматиков
ника
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Снег в моем дворе", объявили ведущие церемонии. В этой номинации он обошел Владимира Грамматикова и Алексея Германа-младшего. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, бакур бакурадзе, владимир грамматиков , ника
СССР, Бакур Бакурадзе, Владимир Грамматиков , НИКА
Бакур Бакурадзе получил премию "Ника" как лучший режиссер
Режиссер Бакур Бакурадзе удостоился премии "Ника" за фильм "Снег в моем дворе"