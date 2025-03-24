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Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году - РИА Новости, 24.03.2025
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18:39 24.03.2025 (обновлено: 18:47 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/niderlandy-2007035298.html
Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году
Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году - РИА Новости, 24.03.2025
Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году
Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году, после этого число может вырасти до 200 тысяч, сообщили в минобороны королевства в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:39:00+03:00
2025-03-24T18:47:00+03:00
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ГААГА, 24 мар - РИА Новости. Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году, после этого число может вырасти до 200 тысяч, сообщили в минобороны королевства в понедельник. "Численность военнослужащих к 2030 году вырастет до 100 000 человек. Позднее это число, возможно, будет удвоено. Об этом сегодня госсекретарь Гейс Тёйнман проинформировал в письме Палату представителей (нижнюю палату парламента) Нидерландов", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что профессиональные солдаты, резервисты и гражданский персонал должны не только набираться быстрее, но и их также должны быстрее обучать, тренировать и включать в постоянные подразделения. "Пришло время быстро внедрить необходимые изменения в вооруженные силы, чтобы мы были готовы, когда это будет необходимо", - цитирует минобороны госсекретаря. Ранее телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники сообщала, что минобороны Нидерландов стремится к увеличению своего военного персонала до 200 тысяч человек "из-за растущей в мире напряженности". По мнению голландских экспертов по вопросам обороны, с учетом таких амбиций в долгосрочной перспективе нельзя исключать возможность возвращения в Нидерландах обязательной военной службы. Как отмечала в марте газета Algemeen Dagblad, минобороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве резервистов, так и в качестве профессиональных военных на случай возможной войны на территории НАТО. Призыв в Вооружённые силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они были переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву. Ежегодно всем молодым людям в возрасте 17 лет приходят письма, в которых их призывают присоединиться к армии.
https://ria.ru/20250313/nabor-2004805481.html
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в мире, нидерланды, нато
В мире, Нидерланды, НАТО
Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году

Минобороны Нидерландов: армия к 2030 году может вырасти до 100 тысяч человек

© Фото : U.S. / Spc. John Cress Jr.Военнослужащие армии Нидерландов во время учений
Военнослужащие армии Нидерландов во время учений - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : U.S. / Spc. John Cress Jr.
Военнослужащие армии Нидерландов во время учений. Архивное фото
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ГААГА, 24 мар - РИА Новости. Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году, после этого число может вырасти до 200 тысяч, сообщили в минобороны королевства в понедельник.
"Численность военнослужащих к 2030 году вырастет до 100 000 человек. Позднее это число, возможно, будет удвоено. Об этом сегодня госсекретарь Гейс Тёйнман проинформировал в письме Палату представителей (нижнюю палату парламента) Нидерландов", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ: Минобороны Нидерландов набирает врачей и медсестер на случай войны
13 марта, 17:21
Отмечается, что профессиональные солдаты, резервисты и гражданский персонал должны не только набираться быстрее, но и их также должны быстрее обучать, тренировать и включать в постоянные подразделения.
"Пришло время быстро внедрить необходимые изменения в вооруженные силы, чтобы мы были готовы, когда это будет необходимо", - цитирует минобороны госсекретаря.
Ранее телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники сообщала, что минобороны Нидерландов стремится к увеличению своего военного персонала до 200 тысяч человек "из-за растущей в мире напряженности". По мнению голландских экспертов по вопросам обороны, с учетом таких амбиций в долгосрочной перспективе нельзя исключать возможность возвращения в Нидерландах обязательной военной службы.
Как отмечала в марте газета Algemeen Dagblad, минобороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве резервистов, так и в качестве профессиональных военных на случай возможной войны на территории НАТО.
Призыв в Вооружённые силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они были переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву. Ежегодно всем молодым людям в возрасте 17 лет приходят письма, в которых их призывают присоединиться к армии.
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