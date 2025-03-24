https://ria.ru/20250324/nelegaly-2006865857.html

В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов

В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов - РИА Новости, 24.03.2025

В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов

Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции, в ходе которого из РФ будет выдворено 12 мигрантов-нелегалов, работодатель привлечен к... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:21:00+03:00

2025-03-24T09:21:00+03:00

2025-03-24T12:49:00+03:00

происшествия

россия

юго-восточная азия

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции, в ходе которого из РФ будет выдворено 12 мигрантов-нелегалов, работодатель привлечен к административной ответственности, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Сотрудники полиции провели рейд в Орехово-Зуевском городском округе, направленный на выявление и пресечение незаконной миграции, в цеху по пошиву трикотажных изделий в деревне Ожерелки. "В результате рейда к административной ответственности привлечено 12 работников производства – уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по ст. 18.10 КоАП РФ, 9 из них привлечены за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны", – сказала Петрова. Она отметила, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан к административной ответственности по части четвертой статьи 18.15 КоАП РФ привлечен работодатель. Деятельность цеха приостановлена. Также полицейскими установлен организатор незаконной миграции– 38-летняя гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ.

https://ria.ru/20250208/mvd-1998098172.html

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

россия

юго-восточная азия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, юго-восточная азия, татьяна петрова, московская область (подмосковье)