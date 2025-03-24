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В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов - РИА Новости, 24.03.2025
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09:21 24.03.2025 (обновлено: 12:49 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/nelegaly-2006865857.html
В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов
В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов - РИА Новости, 24.03.2025
В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов
Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции, в ходе которого из РФ будет выдворено 12 мигрантов-нелегалов, работодатель привлечен к... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:21:00+03:00
2025-03-24T12:49:00+03:00
происшествия
россия
юго-восточная азия
татьяна петрова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции, в ходе которого из РФ будет выдворено 12 мигрантов-нелегалов, работодатель привлечен к административной ответственности, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Сотрудники полиции провели рейд в Орехово-Зуевском городском округе, направленный на выявление и пресечение незаконной миграции, в цеху по пошиву трикотажных изделий в деревне Ожерелки. "В результате рейда к административной ответственности привлечено 12 работников производства – уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по ст. 18.10 КоАП РФ, 9 из них привлечены за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны", – сказала Петрова. Она отметила, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан к административной ответственности по части четвертой статьи 18.15 КоАП РФ привлечен работодатель. Деятельность цеха приостановлена. Также полицейскими установлен организатор незаконной миграции– 38-летняя гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ.
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юго-восточная азия
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происшествия, россия, юго-восточная азия, татьяна петрова, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Юго-Восточная Азия, Татьяна Петрова, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов

В Подмосковье во время рейда полиции в швейный цех нашли 12 мигрантов-нелегалов

© Подмосковная полиция/TelegramШвейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции в Подмосковье
Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Подмосковная полиция/Telegram
Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции в Подмосковье
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции, в ходе которого из РФ будет выдворено 12 мигрантов-нелегалов, работодатель привлечен к административной ответственности, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Сотрудники полиции провели рейд в Орехово-Зуевском городском округе, направленный на выявление и пресечение незаконной миграции, в цеху по пошиву трикотажных изделий в деревне Ожерелки.
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"В результате рейда к административной ответственности привлечено 12 работников производства – уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по ст. 18.10 КоАП РФ, 9 из них привлечены за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны", – сказала Петрова.
Она отметила, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан к административной ответственности по части четвертой статьи 18.15 КоАП РФ привлечен работодатель. Деятельность цеха приостановлена.
Также полицейскими установлен организатор незаконной миграции– 38-летняя гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ.
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