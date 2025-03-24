В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов
В Подмосковье во время рейда полиции в швейный цех нашли 12 мигрантов-нелегалов
© Подмосковная полиция/TelegramШвейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции в Подмосковье
Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции в Подмосковье
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Швейный цех приостановил свою деятельность после рейда полиции, в ходе которого из РФ будет выдворено 12 мигрантов-нелегалов, работодатель привлечен к административной ответственности, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Сотрудники полиции провели рейд в Орехово-Зуевском городском округе, направленный на выявление и пресечение незаконной миграции, в цеху по пошиву трикотажных изделий в деревне Ожерелки.
"В результате рейда к административной ответственности привлечено 12 работников производства – уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по ст. 18.10 КоАП РФ, 9 из них привлечены за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны", – сказала Петрова.
Она отметила, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан к административной ответственности по части четвертой статьи 18.15 КоАП РФ привлечен работодатель. Деятельность цеха приостановлена.
Также полицейскими установлен организатор незаконной миграции– 38-летняя гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ.