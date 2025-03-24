https://ria.ru/20250324/nauka-2006458373.html

Тюменские ученые выяснили важность светового режима для перенесших COVID-19

Тюменские ученые выяснили важность светового режима для перенесших COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2025

Тюменские ученые выяснили важность светового режима для перенесших COVID-19

Пациенты, перенесшие ковид, более подвержены нарушениям ритма сна-бодрствования при дефиците дневного и избытке ночного света, установили ученые ТМУ в составе... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T07:00:00+03:00

2025-03-24T07:00:00+03:00

2025-03-24T07:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

тюмень

тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006465408_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_36a0550680e0a6f9cccdd47e3d131933.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пациенты, перенесшие ковид, более подвержены нарушениям ритма сна-бодрствования при дефиците дневного и избытке ночного света, установили ученые ТМУ в составе международного коллектива. Результаты исследования опубликованы в Chronobiology International.Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международного научного коллектива исследовали движения 122 взрослых жителей Тюмени, болевших и не болевших ранее COVID-19, с помощью актиграфа — специального прибора, который, подобно фитнес-браслету, надевается на запястье или щиколотку и записывает движения тела за определенный промежуток времени.Исследователи обнаружили, что перенесенное заболевание изменило восприимчивость людей к дневному свету. В частности, у пациентов, переболевших ковидом, произошли неблагоприятные изменения в ритме сна-бодрствования, сообщил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ Денис Губин."При дефиците света днем и избытке света ночью пациенты, недавно переболевшие ковидом, сталкивались с нарушениями ритма сна и бодрствования. При этом те же условия освещенности не оказывали такого воздействия на здоровых людей. Интересно, что наличие вакцинации на нарушения ритма сна и бодрствования не влияло", — рассказал он.Пациентам, перенесшим ковид, особенно важно наладить распорядок дня, который позволит им получать достаточно света днем и при этом избегать светового воздействия вечером и ночью, отметила доцент кафедры биологической химии ТМУ Юлия Болдырева."Так как индекс световой гигиены в наших широтах зависит от сезона, полученные нами данные также меняются по временам года. Однако проведенные нами в весенний сезон исследования показали, что обнаруженная закономерность в целом сохраняется", — подчеркнула она.Полученные учеными результаты стали промежуточными итогами крупного исследовательского проекта ТМУ "Свет Арктики", который реализуется с 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект получил грантовую поддержку в рамках развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра и реализации нацпроекта "Наука".

https://ria.ru/20250311/covid-19-2004102090.html

https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html

https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html

тюмень

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, медицина, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)