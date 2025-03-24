https://ria.ru/20250324/nauka-2006458373.html
Тюменские ученые выяснили важность светового режима для перенесших COVID-19
Тюменские ученые выяснили важность светового режима для перенесших COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2025
Тюменские ученые выяснили важность светового режима для перенесших COVID-19
Пациенты, перенесшие ковид, более подвержены нарушениям ритма сна-бодрствования при дефиците дневного и избытке ночного света, установили ученые ТМУ в составе... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:00:00+03:00
2025-03-24T07:00:00+03:00
2025-03-24T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
тюмень
тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006465408_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_36a0550680e0a6f9cccdd47e3d131933.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пациенты, перенесшие ковид, более подвержены нарушениям ритма сна-бодрствования при дефиците дневного и избытке ночного света, установили ученые ТМУ в составе международного коллектива. Результаты исследования опубликованы в Chronobiology International.Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международного научного коллектива исследовали движения 122 взрослых жителей Тюмени, болевших и не болевших ранее COVID-19, с помощью актиграфа — специального прибора, который, подобно фитнес-браслету, надевается на запястье или щиколотку и записывает движения тела за определенный промежуток времени.Исследователи обнаружили, что перенесенное заболевание изменило восприимчивость людей к дневному свету. В частности, у пациентов, переболевших ковидом, произошли неблагоприятные изменения в ритме сна-бодрствования, сообщил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ Денис Губин."При дефиците света днем и избытке света ночью пациенты, недавно переболевшие ковидом, сталкивались с нарушениями ритма сна и бодрствования. При этом те же условия освещенности не оказывали такого воздействия на здоровых людей. Интересно, что наличие вакцинации на нарушения ритма сна и бодрствования не влияло", — рассказал он.Пациентам, перенесшим ковид, особенно важно наладить распорядок дня, который позволит им получать достаточно света днем и при этом избегать светового воздействия вечером и ночью, отметила доцент кафедры биологической химии ТМУ Юлия Болдырева."Так как индекс световой гигиены в наших широтах зависит от сезона, полученные нами данные также меняются по временам года. Однако проведенные нами в весенний сезон исследования показали, что обнаруженная закономерность в целом сохраняется", — подчеркнула она.Полученные учеными результаты стали промежуточными итогами крупного исследовательского проекта ТМУ "Свет Арктики", который реализуется с 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект получил грантовую поддержку в рамках развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра и реализации нацпроекта "Наука".
https://ria.ru/20250311/covid-19-2004102090.html
https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html
https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html
тюмень
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006465408_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9aa86253637f91bb68219bfb80a1b43a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, университетская наука, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, медицина, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Наука, Наука, Университетская наука, Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19, Медицина, Арктика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Пациенты, перенесшие ковид, более подвержены нарушениям ритма сна-бодрствования при дефиците дневного и избытке ночного света, установили ученые ТМУ
в составе международного коллектива. Результаты исследования опубликованы
в Chronobiology International.
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международного научного коллектива исследовали движения 122 взрослых жителей Тюмени, болевших и не болевших ранее COVID-19, с помощью актиграфа — специального прибора, который, подобно фитнес-браслету, надевается на запястье или щиколотку и записывает движения тела за определенный промежуток времени.
Исследователи обнаружили, что перенесенное заболевание изменило восприимчивость людей к дневному свету. В частности, у пациентов, переболевших ковидом, произошли неблагоприятные изменения в ритме сна-бодрствования, сообщил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ Денис Губин.
«
"При дефиците света днем и избытке света ночью пациенты, недавно переболевшие ковидом, сталкивались с нарушениями ритма сна и бодрствования. При этом те же условия освещенности не оказывали такого воздействия на здоровых людей. Интересно, что наличие вакцинации на нарушения ритма сна и бодрствования не влияло", — рассказал он.
Пациентам, перенесшим ковид, особенно важно наладить распорядок дня, который позволит им получать достаточно света днем и при этом избегать светового воздействия вечером и ночью, отметила доцент кафедры биологической химии ТМУ Юлия Болдырева.
"Так как индекс световой гигиены в наших широтах зависит от сезона, полученные нами данные также меняются по временам года. Однако проведенные нами в весенний сезон исследования показали, что обнаруженная закономерность в целом сохраняется", — подчеркнула она.
Полученные учеными результаты стали промежуточными итогами крупного исследовательского проекта ТМУ "Свет Арктики", который реализуется с 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект получил грантовую поддержку в рамках развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра и реализации нацпроекта "Наука".