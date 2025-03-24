В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии
Суд в Донецке заочно приговорил грузинского наемника Хмаладзе к 14 годам колонии
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего в различных подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хмаладзе к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах. После чего он в составе различных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих Вооруженных сил РФ.
Уточняется, что за указанные действия он получил вознаграждение в размере более 745 тысяч рублей.
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
30 января, 10:57