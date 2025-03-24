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В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии

В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии - РИА Новости, 24.03.2025

В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии

Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего в различных подразделениях ВСУ, сообщает... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:35:00+03:00

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2025-03-24T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего в различных подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хмаладзе к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах. После чего он в составе различных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих Вооруженных сил РФ. Уточняется, что за указанные действия он получил вознаграждение в размере более 745 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250130/gruzija-1996284538.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия