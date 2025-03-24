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В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии - РИА Новости, 24.03.2025
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11:35 24.03.2025 (обновлено: 11:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/naemnik-2006904412.html
В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии
В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии - РИА Новости, 24.03.2025
В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии
Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего в различных подразделениях ВСУ, сообщает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:35:00+03:00
2025-03-24T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего в различных подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хмаладзе к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах. После чего он в составе различных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих Вооруженных сил РФ. Уточняется, что за указанные действия он получил вознаграждение в размере более 745 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250130/gruzija-1996284538.html
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россия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии

Суд в Донецке заочно приговорил грузинского наемника Хмаладзе к 14 годам колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего в различных подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хмаладзе к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах. После чего он в составе различных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих Вооруженных сил РФ.
Уточняется, что за указанные действия он получил вознаграждение в размере более 745 тысяч рублей.
Георгий Гелашвили - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
30 января, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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