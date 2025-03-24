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Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии - РИА Новости, 24.03.2025
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10:33 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/mvd-2006887251.html
Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии
Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии - РИА Новости, 24.03.2025
Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии
Мошенники распространяют фишинг в Telegram под видом рекламных объявлений бесплатных косметологических процедур, предупредило управление по организации борьбы с РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:33:00+03:00
2025-03-24T10:33:00+03:00
общество
технологии
москва
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мошенники распространяют фишинг в Telegram под видом рекламных объявлений бесплатных косметологических процедур, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Приглашаем женщин в качестве модели для омолаживающих процедур лица в Москву. Осталось бесплатных мест: два из 20" - пример фишинга, распространяемого в Telegram под видом косметологических процедур. Все приемы мошенников на месте: обещается "бесплатная процедура" и, конечно, остались "только два места", - говорится в сообщении управления МВД. Правоохранители призывают быть максимально осторожными при поиске медицинских услуг, ведь это та сфера, где "недобросовестное предпринимательство может навредить больше мошенничества". "Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.
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общество, технологии, москва, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Технологии, Москва, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мошенники распространяют фишинг в Telegram под видом рекламных объявлений бесплатных косметологических процедур, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Приглашаем женщин в качестве модели для омолаживающих процедур лица в Москву. Осталось бесплатных мест: два из 20" - пример фишинга, распространяемого в Telegram под видом косметологических процедур. Все приемы мошенников на месте: обещается "бесплатная процедура" и, конечно, остались "только два места", - говорится в сообщении управления МВД.
Правоохранители призывают быть максимально осторожными при поиске медицинских услуг, ведь это та сфера, где "недобросовестное предпринимательство может навредить больше мошенничества".
"Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.
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