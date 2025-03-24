https://ria.ru/20250324/mvd-2006887251.html

Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии - РИА Новости, 24.03.2025

Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

Мошенники распространяют фишинг в Telegram под видом рекламных объявлений бесплатных косметологических процедур, предупредило управление по организации борьбы с РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:33:00+03:00

2025-03-24T10:33:00+03:00

2025-03-24T10:33:00+03:00

общество

технологии

москва

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мошенники распространяют фишинг в Telegram под видом рекламных объявлений бесплатных косметологических процедур, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Приглашаем женщин в качестве модели для омолаживающих процедур лица в Москву. Осталось бесплатных мест: два из 20" - пример фишинга, распространяемого в Telegram под видом косметологических процедур. Все приемы мошенников на месте: обещается "бесплатная процедура" и, конечно, остались "только два места", - говорится в сообщении управления МВД. Правоохранители призывают быть максимально осторожными при поиске медицинских услуг, ведь это та сфера, где "недобросовестное предпринимательство может навредить больше мошенничества". "Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250324/vtb-2006860790.html

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общество, технологии, москва, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)