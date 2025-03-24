https://ria.ru/20250324/moskva-2007051600.html

Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя

Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя - РИА Новости, 24.03.2025

Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя

Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы использовать для поездок метро из-за сильного дождя и ветра во вторник. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:49:00+03:00

2025-03-24T19:49:00+03:00

2025-03-24T19:49:00+03:00

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы использовать для поездок метро из-за сильного дождя и ветра во вторник. "ЦОДД: завтра синоптики прогнозируют дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, завтра в Москве ожидаются сильный дождь и ветер", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Дептранс рекомендует быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а также скоростной режим. "Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций. За ситуацией на дорогах 24/7 следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250317/elektrosamokaty-2005429639.html

москва

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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы