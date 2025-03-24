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Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя
Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя - РИА Новости, 24.03.2025
Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя
Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы использовать для поездок метро из-за сильного дождя и ветра во вторник. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:49:00+03:00
2025-03-24T19:49:00+03:00
2025-03-24T19:49:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы использовать для поездок метро из-за сильного дождя и ветра во вторник. "ЦОДД: завтра синоптики прогнозируют дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, завтра в Москве ожидаются сильный дождь и ветер", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Дептранс рекомендует быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а также скоростной режим. "Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций. За ситуацией на дорогах 24/7 следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250317/elektrosamokaty-2005429639.html
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя
Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за сильного дождя и ветра