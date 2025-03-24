https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006843806.html

МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников

МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников - РИА Новости, 24.03.2025

МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников

Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T02:42:00+03:00

2025-03-24T02:42:00+03:00

2025-03-24T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Заведи себе несколько адресов электронной почты. Лучше всего иметь по крайней мере два. Личный адрес должен использоваться только для личных писем от тех людей, которых ты знаешь, а "публичный" электронный адрес используй для регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги", - говорится в документах. Правоохранители поясняют, что мошенники пользуются невнимательностью ребёнка и зачастую под рассылками распространяют фишинги, поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную "публичную" почту, доступ к которой также будет у родителей.

https://ria.ru/20250324/notarius-2006843396.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии