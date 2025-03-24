https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006843806.html
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников - РИА Новости, 24.03.2025
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников
Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:42:00+03:00
2025-03-24T02:42:00+03:00
2025-03-24T02:42:00+03:00
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869779376_0:79:2000:1204_1920x0_80_0_0_bc9ce5ddd8f6ed47b946eb8a29bdb80f.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Заведи себе несколько адресов электронной почты. Лучше всего иметь по крайней мере два. Личный адрес должен использоваться только для личных писем от тех людей, которых ты знаешь, а "публичный" электронный адрес используй для регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги", - говорится в документах. Правоохранители поясняют, что мошенники пользуются невнимательностью ребёнка и зачастую под рассылками распространяют фишинги, поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную "публичную" почту, доступ к которой также будет у родителей.
https://ria.ru/20250324/notarius-2006843396.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869779376_0:0:1857:1392_1920x0_80_0_0_f4460ddbfba24bba631aed57ebf5bdb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников
МВД: несколько почтовых ящиков помогут защитить детей от мошенников
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Заведи себе несколько адресов электронной почты. Лучше всего иметь по крайней мере два. Личный адрес должен использоваться только для личных писем от тех людей, которых ты знаешь, а "публичный" электронный адрес используй для регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги", - говорится в документах.
Правоохранители поясняют, что мошенники пользуются невнимательностью ребёнка и зачастую под рассылками распространяют фишинги, поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную "публичную" почту, доступ к которой также будет у родителей.