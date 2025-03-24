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МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников - РИА Новости, 24.03.2025
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02:42 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006843806.html
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников - РИА Новости, 24.03.2025
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников
Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:42:00+03:00
2025-03-24T02:42:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Заведи себе несколько адресов электронной почты. Лучше всего иметь по крайней мере два. Личный адрес должен использоваться только для личных писем от тех людей, которых ты знаешь, а "публичный" электронный адрес используй для регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги", - говорится в документах. Правоохранители поясняют, что мошенники пользуются невнимательностью ребёнка и зачастую под рассылками распространяют фишинги, поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную "публичную" почту, доступ к которой также будет у родителей.
https://ria.ru/20250324/notarius-2006843396.html
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Дарья Буймова
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96
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7 495 645-6601
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общество, технологии
Общество, Технологии
МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников

МВД: несколько почтовых ящиков помогут защитить детей от мошенников

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в компьютерном классе
Ученики в компьютерном классе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в компьютерном классе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Заведи себе несколько адресов электронной почты. Лучше всего иметь по крайней мере два. Личный адрес должен использоваться только для личных писем от тех людей, которых ты знаешь, а "публичный" электронный адрес используй для регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги", - говорится в документах.
Правоохранители поясняют, что мошенники пользуются невнимательностью ребёнка и зачастую под рассылками распространяют фишинги, поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную "публичную" почту, доступ к которой также будет у родителей.
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Нотариус рассказал, как защититься от мошенников
02:34
 
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