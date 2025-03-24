https://ria.ru/20250324/mo-2007010021.html

В Минобороны рассказали о новых атаках ВСУ на российские энергообъекты

В Минобороны рассказали о новых атаках ВСУ на российские энергообъекты - РИА Новости, 24.03.2025

В Минобороны рассказали о новых атаках ВСУ на российские энергообъекты

Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:03:00+03:00

2025-03-24T17:03:00+03:00

2025-03-24T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

киев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны РФ."Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации," - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, киев