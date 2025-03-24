https://ria.ru/20250324/mironov-2006839382.html

Миронов предложил ввести новую меру поддержки молодых родителей

Миронов предложил ввести новую меру поддержки молодых родителей - РИА Новости, 24.03.2025

Миронов предложил ввести новую меру поддержки молодых родителей

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение министру труда РФ Антону Котякову с предложением предоставить молодым родителям РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T01:13:00+03:00

2025-03-24T01:13:00+03:00

2025-03-24T01:13:00+03:00

общество

москва

сергей миронов

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение министру труда РФ Антону Котякову с предложением предоставить молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором обращения стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет... Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребенком в первый год его жизни", - сказано в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, это набор предметов, необходимых для ухода за ребенком в первый год его жизни. По его словам, первый год является критически важным для физического развития детей, и отсутствие необходимых предметов гигиены и ухода может негативно сказаться на здоровье малыша. Лидер СРЗП считает, что предоставление набора позволит обеспечить детям полноценные условия для роста и развития в грудном возрасте. Миронов напомнил, что в Москве и некоторых других регионах женщинам в роддоме выдают специальный подарочный набор "Наше сокровище", который включает в себя вещи для малыша, необходимые в первый месяц жизни: одежду, постельное белье, предметы гигиены для новорожденного. "Точно такая поддержка должна оказываться на федеральном уровне. Тем более, предоставление набора снизит финансовую нагрузку на молодые семьи, что крайне важно на фоне роста цен на товары для детей", – заключил он.

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html

https://ria.ru/20250307/gosduma-2003557461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей миронов, антон котяков, госдума рф