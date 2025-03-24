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Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/minoborony-2006994148.html
Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область - РИА Новости, 24.03.2025
Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ в Белгородской области. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:20:00+03:00
2025-03-24T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ в Белгородской области. "Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ (боевую бронированную машину - ред.) и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Север" все выявленные цели были уничтожены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Белгородской области
Российские военные уничтожили в белгородском приграничье технику и живую силу ВСУ, которые пытались "проскочить" на территорию России, сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

МО РФ показало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ в Белгородской области

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ в Белгородской области.
"Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ (боевую бронированную машину - ред.) и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Север" все выявленные цели были уничтожены.
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