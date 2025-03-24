https://ria.ru/20250324/minoborony-2006994148.html

Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область - РИА Новости, 24.03.2025

Появились кадры уничтожения ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ в Белгородской области. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:20:00+03:00

2025-03-24T16:20:00+03:00

2025-03-24T16:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006990410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e668910cef611f136c74d0db462e429c.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ в Белгородской области. "Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ (боевую бронированную машину - ред.) и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Север" все выявленные цели были уничтожены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Белгородской области Российские военные уничтожили в белгородском приграничье технику и живую силу ВСУ, которые пытались "проскочить" на территорию России, сообщили в Минобороны. 2025-03-24T16:20 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины