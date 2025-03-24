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В Минфине ответили на вопрос о введении новых акцизов - РИА Новости, 24.03.2025
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14:03 24.03.2025 (обновлено: 14:04 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/minfin-2006945796.html
В Минфине ответили на вопрос о введении новых акцизов
В Минфине ответили на вопрос о введении новых акцизов - РИА Новости, 24.03.2025
В Минфине ответили на вопрос о введении новых акцизов
Введение в России новых акцизов, в том числе на чипсы, расширение списка подакцизных товаров в РФ сейчас не обсуждается, и правительство в ближайшие три года не РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:03:00+03:00
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экономика
россия
алексей сазанов
олег павлов
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Введение в России новых акцизов, в том числе на чипсы, расширение списка подакцизных товаров в РФ сейчас не обсуждается, и правительство в ближайшие три года не планирует вносить существенных корректировок в налоговое законодательство без экстренной необходимости, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Нет, у нас таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается. И в целом правительство неоднократно заявляло, что в ближайшие три года мы каких-то существенных корректировок налогового законодательства не будем осуществлять без какой-то экстра-необходимости. Не повышение акцизов здесь (в СМИ – ред.) обсуждается, а введение новых акцизов и введение новых подакцизных товаров. Сейчас такие вопросы не обсуждаются", - ответил Сазанов на вопрос, обсуждается ли введение новых акцизов на товары, например, на чипсы. Об инициативе главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова сделать чипсы подакцизным товаром, а также запретить его продажу несовершеннолетним на прошлой неделе написала газета "Известия". По ее информации, соответствующий документ был направлен на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Как пояснил изданию Павлов, размер акциза может быть определен в 20% от стоимости товара. Чипсы, согласно исследованию ВОЗ, считаются одним из самых вредных для здоровья продуктов, отмечалось в документе. На просьбу уточнить, обсуждается ли повышение каких-то акцизов в новых "Основных направлениях налоговой политики", Сазанов отметил, что "повышение на инфляцию мы всегда осуществляем".
https://ria.ru/20241017/aktsiz-1978585555.html
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экономика, россия, алексей сазанов, олег павлов, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Олег Павлов, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ
В Минфине ответили на вопрос о введении новых акцизов

Минфин: расширение списка подакцизных товаров в России пока не обсуждается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Введение в России новых акцизов, в том числе на чипсы, расширение списка подакцизных товаров в РФ сейчас не обсуждается, и правительство в ближайшие три года не планирует вносить существенных корректировок в налоговое законодательство без экстренной необходимости, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Нет, у нас таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается. И в целом правительство неоднократно заявляло, что в ближайшие три года мы каких-то существенных корректировок налогового законодательства не будем осуществлять без какой-то экстра-необходимости. Не повышение акцизов здесь (в СМИ – ред.) обсуждается, а введение новых акцизов и введение новых подакцизных товаров. Сейчас такие вопросы не обсуждаются", - ответил Сазанов на вопрос, обсуждается ли введение новых акцизов на товары, например, на чипсы.
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Об инициативе главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова сделать чипсы подакцизным товаром, а также запретить его продажу несовершеннолетним на прошлой неделе написала газета "Известия". По ее информации, соответствующий документ был направлен на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Как пояснил изданию Павлов, размер акциза может быть определен в 20% от стоимости товара. Чипсы, согласно исследованию ВОЗ, считаются одним из самых вредных для здоровья продуктов, отмечалось в документе.
На просьбу уточнить, обсуждается ли повышение каких-то акцизов в новых "Основных направлениях налоговой политики", Сазанов отметил, что "повышение на инфляцию мы всегда осуществляем".
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