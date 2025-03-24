В Минфине ответили на вопрос о введении новых акцизов
Минфин: расширение списка подакцизных товаров в России пока не обсуждается
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Введение в России новых акцизов, в том числе на чипсы, расширение списка подакцизных товаров в РФ сейчас не обсуждается, и правительство в ближайшие три года не планирует вносить существенных корректировок в налоговое законодательство без экстренной необходимости, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Нет, у нас таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается. И в целом правительство неоднократно заявляло, что в ближайшие три года мы каких-то существенных корректировок налогового законодательства не будем осуществлять без какой-то экстра-необходимости. Не повышение акцизов здесь (в СМИ – ред.) обсуждается, а введение новых акцизов и введение новых подакцизных товаров. Сейчас такие вопросы не обсуждаются", - ответил Сазанов на вопрос, обсуждается ли введение новых акцизов на товары, например, на чипсы.
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Об инициативе главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова сделать чипсы подакцизным товаром, а также запретить его продажу несовершеннолетним на прошлой неделе написала газета "Известия". По ее информации, соответствующий документ был направлен на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Как пояснил изданию Павлов, размер акциза может быть определен в 20% от стоимости товара. Чипсы, согласно исследованию ВОЗ, считаются одним из самых вредных для здоровья продуктов, отмечалось в документе.
На просьбу уточнить, обсуждается ли повышение каких-то акцизов в новых "Основных направлениях налоговой политики", Сазанов отметил, что "повышение на инфляцию мы всегда осуществляем".
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