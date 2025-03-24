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Эксперт рассказала, как детям мигрантов подготовиться к тесту по русскому - РИА Новости, 24.03.2025
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04:38 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/migranty-2006849013.html
Эксперт рассказала, как детям мигрантов подготовиться к тесту по русскому
Эксперт рассказала, как детям мигрантов подготовиться к тесту по русскому - РИА Новости, 24.03.2025
Эксперт рассказала, как детям мигрантов подготовиться к тесту по русскому
Детям мигрантов, которым предстоит сдать тестирование на знание русского для приема в школы страны, следует изучить не только грамматику и другие разделы... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:38:00+03:00
2025-03-24T04:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Детям мигрантов, которым предстоит сдать тестирование на знание русского для приема в школы страны, следует изучить не только грамматику и другие разделы русского языка, но и освоить его через культуру, историю и традиции РФ, рассказала РИА Новости директор института Русистики Кристина Агафонова. С 1 апреля 2025 года в стране вводится обязательное тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка для приема в школы. "Подготовка детей мигрантов к новому тестированию должна включать в себя не только изучение грамматики и других разделов русского языка, но и освоение языка через культуру, историю, традиции России — нужен расширенный подход к подготовке, состоящий из социокультурной повестки", - сказала Агафонова. Так, изучение достижений России, знание событий, происходящих в культуре, экономике и науке страны повысят социокультурную компетенцию ребенка. Кроме того, институт Русистики провел исследование, в котором приняли участие 90 студентов московских вузов из 33 стран. Выяснилось, что использование новостных материалов на уроках русского языка повышает на 40% уровень социокультурной адаптации студентов по сравнению с традиционными методами.
https://ria.ru/20250101/putin-1992248799.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, как детям мигрантов подготовиться к тесту по русскому

Агафонова: русский язык следует изучать через культуру и традиции

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкУченики на уроке чтения в начальной школе
Ученики на уроке чтения в начальной школе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ученики на уроке чтения в начальной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Детям мигрантов, которым предстоит сдать тестирование на знание русского для приема в школы страны, следует изучить не только грамматику и другие разделы русского языка, но и освоить его через культуру, историю и традиции РФ, рассказала РИА Новости директор института Русистики Кристина Агафонова.
С 1 апреля 2025 года в стране вводится обязательное тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка для приема в школы.
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"Подготовка детей мигрантов к новому тестированию должна включать в себя не только изучение грамматики и других разделов русского языка, но и освоение языка через культуру, историю, традиции России — нужен расширенный подход к подготовке, состоящий из социокультурной повестки", - сказала Агафонова.
Так, изучение достижений России, знание событий, происходящих в культуре, экономике и науке страны повысят социокультурную компетенцию ребенка.
Кроме того, институт Русистики провел исследование, в котором приняли участие 90 студентов московских вузов из 33 стран. Выяснилось, что использование новостных материалов на уроках русского языка повышает на 40% уровень социокультурной адаптации студентов по сравнению с традиционными методами.
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