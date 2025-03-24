https://ria.ru/20250324/mid-2007073944.html
МИД подтвердил завершение переговоров России и США в Эр-Рияде
МИД подтвердил завершение переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
МИД подтвердил завершение переговоров России и США в Эр-Рияде
Российско-американские консультации в саудовском Эр-Рияде завершены, подтвердили в МИД РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:33:00+03:00
2025-03-24T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российско-американские консультации в саудовском Эр-Рияде завершены, подтвердили в МИД РФ. "Российско-американские консультации завершены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telergam-канале ведомства. Сообщение сопроводили видео, на котором сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа покидают здание поведения консультаций.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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в мире, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша
В мире, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США
МИД подтвердил завершение переговоров России и США в Эр-Рияде
МИД РФ: российско-американские консультации в Эр-Рияде завершены
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российско-американские консультации в саудовском Эр-Рияде завершены, подтвердили в МИД РФ.
"Российско-американские консультации завершены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telergam-канале ведомства.
Сообщение сопроводили видео, на котором сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа покидают здание поведения консультаций.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.