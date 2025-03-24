https://ria.ru/20250324/mid-2007073944.html

МИД подтвердил завершение переговоров России и США в Эр-Рияде

МИД подтвердил завершение переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

МИД подтвердил завершение переговоров России и США в Эр-Рияде

Российско-американские консультации в саудовском Эр-Рияде завершены, подтвердили в МИД РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T23:33:00+03:00

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2025-03-24T23:52:00+03:00

в мире

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российско-американские консультации в саудовском Эр-Рияде завершены, подтвердили в МИД РФ. "Российско-американские консультации завершены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telergam-канале ведомства. Сообщение сопроводили видео, на котором сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа покидают здание поведения консультаций.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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