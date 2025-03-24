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Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста
Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста - РИА Новости, 24.03.2025
Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста
Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель корреспондента "Известий" Александра Федорчака из-за ударов ВСУ, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:47:00+03:00
2025-03-24T20:47:00+03:00
2025-03-24T20:47:00+03:00
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мария захарова
обсе
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель корреспондента "Известий" Александра Федорчака из-за ударов ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "РЕН ТВ". "Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать", - сказала Захарова.В Telegram-канале "Известий" сообщили, что корреспондент Александр Федорчак погиб в зоне проведения спецоперации. На сайте отмечается, что журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, его последний репортаж был снят накануне. Подробности произошедшего уточняются.
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россия, харьковская область, мария захарова, обсе, юнеско, вооруженные силы украины
Россия, Харьковская область, Мария Захарова, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины
Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста
МИД: РФ будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста Федорчака