https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html

Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста

Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста - РИА Новости, 24.03.2025

Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста

Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель корреспондента "Известий" Александра Федорчака из-за ударов ВСУ, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:47:00+03:00

2025-03-24T20:47:00+03:00

2025-03-24T20:47:00+03:00

россия

харьковская область

мария захарова

обсе

юнеско

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель корреспондента "Известий" Александра Федорчака из-за ударов ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "РЕН ТВ". "Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать", - сказала Захарова.В Telegram-канале "Известий" сообщили, что корреспондент Александр Федорчак погиб в зоне проведения спецоперации. На сайте отмечается, что журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, его последний репортаж был снят накануне. Подробности произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20241215/mid-1989291057.html

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россия, харьковская область, мария захарова, обсе, юнеско, вооруженные силы украины