https://ria.ru/20250324/mid-2007049506.html

МИД Италии обвинил Запад в недобросовестной политике по отношению к России

МИД Италии обвинил Запад в недобросовестной политике по отношению к России - РИА Новости, 24.03.2025

МИД Италии обвинил Запад в недобросовестной политике по отношению к России

Непоследовательная политика Запада испортила отношения с Россией, посчитавшей, что к ней относятся недобросовестно, заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:37:00+03:00

2025-03-24T19:37:00+03:00

2025-03-24T19:37:00+03:00

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сильвио берлускони

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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РИМ, 24 мар - РИА Новости. Непоследовательная политика Запада испортила отношения с Россией, посчитавшей, что к ней относятся недобросовестно, заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли. "По-моему, неслучайно, что когда (президент США Дональд - ред.) Трамп был у власти, войны не было, а когда у власти были (экс-президент США Джо - ред.) Байден и демократы, война была. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому", - сказал он на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме. Чириэлли напомнил, что Россия в прошлом поддержала усилия НАТО в операции против движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сохранила конструктивный после распада Югославии и перезапустила отношения с альянсом при итальянском премьере Сильвио Берлускони. "По моему мнению, признаки, которые я видел, говорили о том, что Россия хотела создать очень прочные отношения с Европой, но я также считаю, что была и непоследовательная политика со стороны Запада в целом, которая заставила (президента России Владимира - ред.) Путина изменить свое мнение, посчитав, что Европа и Запад не относились к нему добросовестно", - добавил Чириэлли. Он подчеркнул, что усугубления конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы у власти в США находился президент Дональд Трамп. "Путин бы сел за стол переговоров и потребовал соблюдения Минских соглашений, которые не соблюдались ни Россией, ни Украиной", - заключил замглавы итальянского МИД.* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20250227/russia-2001980249.html

https://ria.ru/20250322/evropa-2006647893.html

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в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, сильвио берлускони, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мид италии, нато, талибан