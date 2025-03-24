МИД Италии обвинил Запад в недобросовестной политике по отношению к России
МИД Италии: непоследовательная политика Запада испортила отношения с Россией
© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
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РИМ, 24 мар - РИА Новости. Непоследовательная политика Запада испортила отношения с Россией, посчитавшей, что к ней относятся недобросовестно, заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли.
"По-моему, неслучайно, что когда (президент США Дональд - ред.) Трамп был у власти, войны не было, а когда у власти были (экс-президент США Джо - ред.) Байден и демократы, война была. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому", - сказал он на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.
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Чириэлли напомнил, что Россия в прошлом поддержала усилия НАТО в операции против движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сохранила конструктивный после распада Югославии и перезапустила отношения с альянсом при итальянском премьере Сильвио Берлускони.
"По моему мнению, признаки, которые я видел, говорили о том, что Россия хотела создать очень прочные отношения с Европой, но я также считаю, что была и непоследовательная политика со стороны Запада в целом, которая заставила (президента России Владимира - ред.) Путина изменить свое мнение, посчитав, что Европа и Запад не относились к нему добросовестно", - добавил Чириэлли.
Он подчеркнул, что усугубления конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы у власти в США находился президент Дональд Трамп. "Путин бы сел за стол переговоров и потребовал соблюдения Минских соглашений, которые не соблюдались ни Россией, ни Украиной", - заключил замглавы итальянского МИД.
* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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