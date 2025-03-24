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МИД Дании прокомментировал визит делегации США в Гренландию - РИА Новости, 24.03.2025
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19:34 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/mid-2007048887.html
МИД Дании прокомментировал визит делегации США в Гренландию
МИД Дании прокомментировал визит делегации США в Гренландию - РИА Новости, 24.03.2025
МИД Дании прокомментировал визит делегации США в Гренландию
Визит в Гренландию американской делегации, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса, не даст желаемого эффекта, поскольку жители острова не отвернутся... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:34:00+03:00
2025-03-24T19:34:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
ларс лёкке расмуссен
дональд трамп
майк уолтц
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Визит в Гренландию американской делегации, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса, не даст желаемого эффекта, поскольку жители острова не отвернутся от Копенгагена, считает глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Делегация из США, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации. "Если представить, что гренландцев очаруют, чтобы они отвернулись от Королевства Дания, то есть все основания полагать, что эта миссия не увенчается успехом", - заявил Расмуссен в интервью датскому телеканалу TV2, говоря о визите американской делегации на остров. По его словам, предстоящий визит делегации свидетельствует о "неуместном аппетите" США в вопросе безопасности в Арктике, а подача сигналов из Вашингтона со столь высокого уровня не способствует равноправному диалогу между Данией и США. "Американцы имели более сильное присутствие в Гренландии, чем сейчас. Если необходимо больше, это то, что мы бы хотели обсудить с американцами, но это должно быть сделано с основополагающим уважением к тому факту, что Королевство Дания является суверенной единицей и что Гренландия является её частью. Американцы, конечно, должны уважать этот суверенитет", - отметил глава датского МИД. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250324/danija-2006968385.html
https://ria.ru/20250127/daniya-1995799304.html
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в мире, сша, гренландия, дания, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, майк уолтц, парламентские выборы в гренландии
В мире, США, Гренландия, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Парламентские выборы в Гренландии
МИД Дании прокомментировал визит делегации США в Гренландию

Расмуссен: визит делегации США в Гренландию не принесет желаемого эффекта

© РИА Новости / Эдуард ПесовЛарс Лекке Расмуссен
Ларс Лекке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Ларс Лекке Расмуссен. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Визит в Гренландию американской делегации, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса, не даст желаемого эффекта, поскольку жители острова не отвернутся от Копенгагена, считает глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Делегация из США, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Премьер Дании прокомментировала визит делегации США в Гренландию
Вчера, 14:57
"Если представить, что гренландцев очаруют, чтобы они отвернулись от Королевства Дания, то есть все основания полагать, что эта миссия не увенчается успехом", - заявил Расмуссен в интервью датскому телеканалу TV2, говоря о визите американской делегации на остров.
По его словам, предстоящий визит делегации свидетельствует о "неуместном аппетите" США в вопросе безопасности в Арктике, а подача сигналов из Вашингтона со столь высокого уровня не способствует равноправному диалогу между Данией и США.
"Американцы имели более сильное присутствие в Гренландии, чем сейчас. Если необходимо больше, это то, что мы бы хотели обсудить с американцами, но это должно быть сделано с основополагающим уважением к тому факту, что Королевство Дания является суверенной единицей и что Гренландия является её частью. Американцы, конечно, должны уважать этот суверенитет", - отметил глава датского МИД.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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