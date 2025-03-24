https://ria.ru/20250324/medvedchuk-2006880047.html

Медведчук назвал идею ускоренного вступления Украины в ЕС абсурдной

Медведчук назвал идею ускоренного вступления Украины в ЕС абсурдной - РИА Новости, 24.03.2025

Медведчук назвал идею ускоренного вступления Украины в ЕС абсурдной

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал абсурдной РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:11:00+03:00

2025-03-24T10:11:00+03:00

2025-03-24T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал абсурдной инициативу шести стран Европы по ускоренному принятию Украины в Евросоюз (ЕС0, считая ее популистской и лишенной экономических, политический и правовых оснований. Издание Politico накануне сообщило, что государства Северной Европы и Прибалтики призвали разработать четкий план ускоренного вступления Украины в ЕС на фоне разногласий с Венгрией. "Инициатива стран Северной Европы, а именно: Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии, призванная ускорить вступление Украины в Европейский Союз выглядит абсурдной, поскольку не имеет ни экономической, ни политической, ни правовой основы, что делает ее голым популизмом", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Украина не соответствует ни одному из ключевых критериев членства в ЕС. Разрушенная экономика, тотальная зависимость от внешней помощи и установленная диктатура остаются препятствиями. Кроме того, Медведчук подчеркивает отсутствие реформ в стране, в которой остается самой коррумпированной в Европе. "Противодействие Виктора Орбана ускоренному вступлению Украины в ЕС это здравый смысл, а не политическая игра... Его инициатива о проведении опроса среди венгерских граждан показывает, что не только Будапешт, но и многие другие страны ЕС не готовы принять Украину в союз", - резюмировал политик. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html

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в мире, украина, венгрия, европа, виктор медведчук, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь