https://ria.ru/20250324/medved-2006893219.html

Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице

Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице - РИА Новости, 24.03.2025

Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице

Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к белой медведице Айке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:49:00+03:00

2025-03-24T10:49:00+03:00

2025-03-24T18:57:00+03:00

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светлана акулова

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к белой медведице Айке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В связи с сезоном размножения белых медведей, мы решили посмотреть на реакцию медведя Терпея на вольер, где содержится Айка. Будет ли заинтересованность запаховыми метками, реакция на новое пространство... Терпей сразу пошел купаться. Все-таки они морские животные", — рассказала Акулова в своем Telegram-канале. Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в 2024 году.

https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html

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Ольга Фомченкова

светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество