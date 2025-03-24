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Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице - РИА Новости, 24.03.2025
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Хорошие новости
 
10:49 24.03.2025 (обновлено: 18:57 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/medved-2006893219.html
Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице
Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице - РИА Новости, 24.03.2025
Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице
Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к белой медведице Айке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:49:00+03:00
2025-03-24T18:57:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к белой медведице Айке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В связи с сезоном размножения белых медведей, мы решили посмотреть на реакцию медведя Терпея на вольер, где содержится Айка. Будет ли заинтересованность запаховыми метками, реакция на новое пространство... Терпей сразу пошел купаться. Все-таки они морские животные", — рассказала Акулова в своем Telegram-канале. Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в 2024 году.
https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Общество
Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице

Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице Айке

© Светлана Акулова/TelegramМедведь Терпей возле вольера, где содержится медведица Айка
Медведь Терпей возле вольера, где содержится медведица Айка - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Светлана Акулова/Telegram
Медведь Терпей возле вольера, где содержится медведица Айка
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к белой медведице Айке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"В связи с сезоном размножения белых медведей, мы решили посмотреть на реакцию медведя Терпея на вольер, где содержится Айка. Будет ли заинтересованность запаховыми метками, реакция на новое пространство... Терпей сразу пошел купаться. Все-таки они морские животные", — рассказала Акулова в своем Telegram-канале.
Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в 2024 году.
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваОбщество
 
 
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