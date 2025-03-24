В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы
Посол Мальгинов вручил в Ташкенте медаль к 80-летию Победы блокаднице Мальцевой
© Фото : Посольство России в Узбекистане/TelegramПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил медаль к 80-летию Победы жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил медаль к 80-летию Победы жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране.
"От имени Президента России В.В. Путина посол России в Узбекистане О.С. Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." жительнице блокадного Ленинграда Светлане Петровне Мальцевой", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
Тест
Детство и война. Что вы знаете о жизни школьников в блокадном Ленинграде
Из осажденного Ленинграда последним эшелоном Светлану Петровну вместе с семьей отправили в Ташкент, уточнили в диппредставительстве. "Тогда ей было всего четыре года, но глаза и сердце помнят ужасы фашистской оккупации до сих пор. Искренне желаем Светлане Петровне крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго!", - добавили в пресс-службе.
В годы Великой Отечественной войны в Узбекистане спаслись более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — почти 300 тысяч детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и с Украины.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.