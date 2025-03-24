https://ria.ru/20250324/medal-2006895662.html

В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы

В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.03.2025

В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне жительнице блокадного Ленинграда Светлане... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:58:00+03:00

2025-03-24T10:58:00+03:00

2025-03-24T10:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

россия

ленинград

80-летие победы в великой отечественной войне

блокада ленинграда (1941-1944)

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ТАШКЕНТ, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране. "От имени Президента России В.В. Путина посол России в Узбекистане О.С. Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." жительнице блокадного Ленинграда Светлане Петровне Мальцевой", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. Из осажденного Ленинграда последним эшелоном Светлану Петровну вместе с семьей отправили в Ташкент, уточнили в диппредставительстве. "Тогда ей было всего четыре года, но глаза и сердце помнят ужасы фашистской оккупации до сих пор. Искренне желаем Светлане Петровне крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго!", - добавили в пресс-службе. В годы Великой Отечественной войны в Узбекистане спаслись более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — почти 300 тысяч детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и с Украины. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250127/tashkent-1995665588.html

узбекистан

россия

ленинград

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Ольга Фомченкова

узбекистан, россия, ленинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, блокада ленинграда (1941-1944)