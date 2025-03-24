Рейтинг@Mail.ru
В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:58 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/medal-2006895662.html
В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы
В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.03.2025
В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне жительнице блокадного Ленинграда Светлане... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:58:00+03:00
2025-03-24T10:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
россия
ленинград
80-летие победы в великой отечественной войне
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006888296_0:137:960:677_1920x0_80_0_0_2373daead77764285de3a6740d22012f.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране. "От имени Президента России В.В. Путина посол России в Узбекистане О.С. Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." жительнице блокадного Ленинграда Светлане Петровне Мальцевой", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. Из осажденного Ленинграда последним эшелоном Светлану Петровну вместе с семьей отправили в Ташкент, уточнили в диппредставительстве. "Тогда ей было всего четыре года, но глаза и сердце помнят ужасы фашистской оккупации до сих пор. Искренне желаем Светлане Петровне крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго!", - добавили в пресс-службе. В годы Великой Отечественной войны в Узбекистане спаслись более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — почти 300 тысяч детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и с Украины. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250127/tashkent-1995665588.html
узбекистан
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006888296_0:106:960:826_1920x0_80_0_0_d591e4ab96488953ed992d83babf0d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, ленинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, блокада ленинграда (1941-1944)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Россия, Ленинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Ташкенте блокаднице из Ленинграда вручили медаль к 80-летию Победы

Посол Мальгинов вручил в Ташкенте медаль к 80-летию Победы блокаднице Мальцевой

© Фото : Посольство России в Узбекистане/TelegramПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил медаль к 80-летию Победы жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил медаль к 80-летию Победы жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Посольство России в Узбекистане/Telegram
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил медаль к 80-летию Победы жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне жительнице блокадного Ленинграда Светлане Мальцевой, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране.
"От имени Президента России В.В. Путина посол России в Узбекистане О.С. Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." жительнице блокадного Ленинграда Светлане Петровне Мальцевой", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
Советские моряки общаются с детьми на набережной реки Невы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Тест
Детство и война. Что вы знаете о жизни школьников в блокадном Ленинграде
21 марта, 09:00
Из осажденного Ленинграда последним эшелоном Светлану Петровну вместе с семьей отправили в Ташкент, уточнили в диппредставительстве. "Тогда ей было всего четыре года, но глаза и сердце помнят ужасы фашистской оккупации до сих пор. Искренне желаем Светлане Петровне крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго!", - добавили в пресс-службе.
В годы Великой Отечественной войны в Узбекистане спаслись более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — почти 300 тысяч детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и с Украины.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса Братские могилы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню в День снятия блокады Ленинграда
27 января, 11:14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУзбекистанРоссияЛенинград80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала