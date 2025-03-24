Рейтинг@Mail.ru
Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:55 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/mechet-2006907946.html
Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети
Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети - РИА Новости, 24.03.2025
Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети
Первая мобильная мечеть на автомобильном шасси для военнослужащих-мусульман, переданная в Казани председателем Духовного управления мусульман Республики... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:55:00+03:00
2025-03-24T11:55:00+03:00
религия
казань
мекка
камиль самигуллин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006584745_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_0b01612b607d49d952d4b81e78379da7.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Первая мобильная мечеть на автомобильном шасси для военнослужащих-мусульман, переданная в Казани председателем Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтием Камилем Самигуллиным, уже доставлена в зону СВО, сообщил РИА Новости полковой имам татарстанского батальона "Батыр" Мухаммад Хайруллаев. "В четверг глава ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин в Казани передал мне ключи от мобильной мечети на автомобильном шасси для мусульман в зоне СВО. Мечеть сделана из автомобиля УАЗ. В салоне машины созданы условия для совершения намаза: гидроизоляция, шумоизоляция и теплоизоляция, полы застелены ковролином, салон украшен михрабами и шамаилями, установлены ящики для религиозной атрибутики. Из столицы Татарстана за сутки мобильная мечеть мною доставлена в зону СВО. Ребята тут просто рады. Машину ставим на соответствующий учет, таков порядок", - рассказал РИА Новости Хайруллаев. Полковой имам отметил, что ранее муфтият республики закупил и переоборудовал на собранные в рамках благотворительной акции "Батырам от мусульман Татарстана" средства для мобильных мечетей. "Собранных денег хватило на две мобильные мечети. Они оборудованы кондиционером, средствами РЭБ и компасом для определения киблы (направления в Мекку – ред.), мини-библиотекой. Одну забрал я для подразделения "Батыр", еще одну машину скоро вручат батальону "Алга", - сообщил Хайруллаев. По его словам, предусмотрены возможности для индивидуальных бесед с религиозным деятелем. "Многие из ребят особенно после боя желают не только помолиться, но поговорить со мной с глазу на глаз. Это можно сделать в этой самой машине, которая по сути и является мечетью", - сообщил Хайруллаев. "Помимо религиозных задач, машину планируем использовать и для сообщения между военными частями, транспортировки раненых, медикаментов и продовольствия", - сказал он.
казань
мекка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006584745_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_be2b24eb6fe7607102d4968b978006a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, мекка, камиль самигуллин, ульяновский автомобильный завод (уаз), религия
Религия, Казань, Мекка, Камиль Самигуллин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Религия

Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети

© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТДоставка в зону СВО первой мобильной мечети
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТ
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Первая мобильная мечеть на автомобильном шасси для военнослужащих-мусульман, переданная в Казани председателем Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтием Камилем Самигуллиным, уже доставлена в зону СВО, сообщил РИА Новости полковой имам татарстанского батальона "Батыр" Мухаммад Хайруллаев.
"В четверг глава ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин в Казани передал мне ключи от мобильной мечети на автомобильном шасси для мусульман в зоне СВО. Мечеть сделана из автомобиля УАЗ. В салоне машины созданы условия для совершения намаза: гидроизоляция, шумоизоляция и теплоизоляция, полы застелены ковролином, салон украшен михрабами и шамаилями, установлены ящики для религиозной атрибутики. Из столицы Татарстана за сутки мобильная мечеть мною доставлена в зону СВО. Ребята тут просто рады. Машину ставим на соответствующий учет, таков порядок", - рассказал РИА Новости Хайруллаев.
© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТДоставка в зону СВО первой мобильной мечети
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТ
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети
Полковой имам отметил, что ранее муфтият республики закупил и переоборудовал на собранные в рамках благотворительной акции "Батырам от мусульман Татарстана" средства для мобильных мечетей.
"Собранных денег хватило на две мобильные мечети. Они оборудованы кондиционером, средствами РЭБ и компасом для определения киблы (направления в Мекку – ред.), мини-библиотекой. Одну забрал я для подразделения "Батыр", еще одну машину скоро вручат батальону "Алга", - сообщил Хайруллаев.
© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТДоставка в зону СВО первой мобильной мечети
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТ
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети
По его словам, предусмотрены возможности для индивидуальных бесед с религиозным деятелем.
"Многие из ребят особенно после боя желают не только помолиться, но поговорить со мной с глазу на глаз. Это можно сделать в этой самой машине, которая по сути и является мечетью", - сообщил Хайруллаев.
"Помимо религиозных задач, машину планируем использовать и для сообщения между военными частями, транспортировки раненых, медикаментов и продовольствия", - сказал он.
© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТДоставка в зону СВО первой мобильной мечети
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Фото предоставлено ДУМ РТ
Доставка в зону СВО первой мобильной мечети
 
РелигияКазаньМеккаКамиль СамигуллинУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Религия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала