https://ria.ru/20250324/mechet-2006907946.html

Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети

Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети - РИА Новости, 24.03.2025

Полковой имам рассказал о доставке в зону СВО первой мобильной мечети

Первая мобильная мечеть на автомобильном шасси для военнослужащих-мусульман, переданная в Казани председателем Духовного управления мусульман Республики... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:55:00+03:00

2025-03-24T11:55:00+03:00

2025-03-24T11:55:00+03:00

религия

казань

мекка

камиль самигуллин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

религия

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Первая мобильная мечеть на автомобильном шасси для военнослужащих-мусульман, переданная в Казани председателем Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтием Камилем Самигуллиным, уже доставлена в зону СВО, сообщил РИА Новости полковой имам татарстанского батальона "Батыр" Мухаммад Хайруллаев. "В четверг глава ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин в Казани передал мне ключи от мобильной мечети на автомобильном шасси для мусульман в зоне СВО. Мечеть сделана из автомобиля УАЗ. В салоне машины созданы условия для совершения намаза: гидроизоляция, шумоизоляция и теплоизоляция, полы застелены ковролином, салон украшен михрабами и шамаилями, установлены ящики для религиозной атрибутики. Из столицы Татарстана за сутки мобильная мечеть мною доставлена в зону СВО. Ребята тут просто рады. Машину ставим на соответствующий учет, таков порядок", - рассказал РИА Новости Хайруллаев. Полковой имам отметил, что ранее муфтият республики закупил и переоборудовал на собранные в рамках благотворительной акции "Батырам от мусульман Татарстана" средства для мобильных мечетей. "Собранных денег хватило на две мобильные мечети. Они оборудованы кондиционером, средствами РЭБ и компасом для определения киблы (направления в Мекку – ред.), мини-библиотекой. Одну забрал я для подразделения "Батыр", еще одну машину скоро вручат батальону "Алга", - сообщил Хайруллаев. По его словам, предусмотрены возможности для индивидуальных бесед с религиозным деятелем. "Многие из ребят особенно после боя желают не только помолиться, но поговорить со мной с глазу на глаз. Это можно сделать в этой самой машине, которая по сути и является мечетью", - сообщил Хайруллаев. "Помимо религиозных задач, машину планируем использовать и для сообщения между военными частями, транспортировки раненых, медикаментов и продовольствия", - сказал он.

казань

мекка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

казань, мекка, камиль самигуллин, ульяновский автомобильный завод (уаз), религия