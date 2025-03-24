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Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE
Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE - РИА Новости, 24.03.2025
Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE
Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что сотрудникам DOGE ежедневно угрожают расправой из-за их работы. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что сотрудникам DOGE ежедневно угрожают расправой из-за их работы. "Я просто хотел бы поблагодарить членов команды DOGE, которые ежедневно получают угрозы расправы, хотя они просто пытаются работать на благо американских налогоплательщиков, американского народа. Им угрожают расправой, они подвергаются нападкам, хотя многие из них - просто молодые ребята, которые пытаются помочь. Они очень талантливы, и вместо этой работы могли бы получать миллионы долларов в год, но они приходят сюда", - заявил Маск на заседании кабинета в Белом доме. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE
Маск заявил, что сотрудникам DOGE ежедневно угрожают расправой из-за их работы