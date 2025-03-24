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Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE

Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE - РИА Новости, 24.03.2025

Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что сотрудникам DOGE ежедневно угрожают расправой из-за их работы. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T21:48:00+03:00

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в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что сотрудникам DOGE ежедневно угрожают расправой из-за их работы. "Я просто хотел бы поблагодарить членов команды DOGE, которые ежедневно получают угрозы расправы, хотя они просто пытаются работать на благо американских налогоплательщиков, американского народа. Им угрожают расправой, они подвергаются нападкам, хотя многие из них - просто молодые ребята, которые пытаются помочь. Они очень талантливы, и вместо этой работы могли бы получать миллионы долларов в год, но они приходят сюда", - заявил Маск на заседании кабинета в Белом доме. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250226/mask-2001812808.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон