https://ria.ru/20250324/mask-2006861791.html

Маск неожиданно ответил на обвинение в предательстве Украины Трампом

Маск неожиданно ответил на обвинение в предательстве Украины Трампом - РИА Новости, 24.03.2025

Маск неожиданно ответил на обвинение в предательстве Украины Трампом

Американский миллиардер Илон Маск назвал мир правильным выбором для США и Украины. Об этом он написал в соцсети X. Так он отреагировал на пост пользователя... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:30:00+03:00

2025-03-24T08:30:00+03:00

2025-03-24T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал мир правильным выбором для США и Украины. Об этом он написал в соцсети X. Так он отреагировал на пост пользователя Сети, обвинившего главу Белого дома Дональда Трампа в фактическом предательстве Украины, не уточнив, в чем именно это заключалось. "Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова", — написал Маск. Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897680.html

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в мире, украина, дональд трамп, илон маск, сша