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Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке

Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке - РИА Новости, 24.03.2025

Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:44:00+03:00

2025-03-24T11:44:00+03:00

2025-03-24T11:44:00+03:00

происшествия

челябинск

челябинский областной суд

макфа (макfa)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого (директора по закупкам и снабжению АО "Макфа") Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что аналогичное решение суд принял и относительно жалобы на арест начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Тофану.

челябинск

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Задержание подозреваемых из "Макфы" по делу о покушении на получение взятки Трое должностных лиц "Макфы" задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки, сообщили в СК. Это директор по закупкам и снабжению, начальник службы закупки зерна и менеджер той же службы. По версии следствия, они хотели получить 16 млн рублей от представителя другой компании за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки. 2025-03-24T11:44 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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