Рейтинг@Mail.ru
Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/makfa-2006906109.html
Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке
Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке - РИА Новости, 24.03.2025
Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке
Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:44:00+03:00
2025-03-24T11:44:00+03:00
происшествия
челябинск
челябинский областной суд
макфа (макfa)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802506_0:4:3164:1784_1920x0_80_0_0_b10336c56dc3a477e6b78d893856ebd6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого (директора по закупкам и снабжению АО "Макфа") Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что аналогичное решение суд принял и относительно жалобы на арест начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Тофану.
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание подозреваемых из "Макфы" по делу о покушении на получение взятки
Трое должностных лиц "Макфы" задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки, сообщили в СК. Это директор по закупкам и снабжению, начальник службы закупки зерна и менеджер той же службы. По версии следствия, они хотели получить 16 млн рублей от представителя другой компании за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки.
2025-03-24T11:44
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802506_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_9e38d5b53fb56a8f89f2e3f9d890ebd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, челябинский областной суд, макфа (макfa), видео
Происшествия, Челябинск, Челябинский областной суд, Макфа (Макfa)
Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции.
2025-03-24T11:44
true
PT0M46S
Суд в Челябинске оставил под арестом сотрудников "Макфы" по делу о взятке

Суд оставил под арестом сотрудников "Макфы" Паршина и Тофана по делу о взятке

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции.
По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.
«
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого (директора по закупкам и снабжению АО "Макфа") Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аналогичное решение суд принял и относительно жалобы на арест начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Тофану.
 
ПроисшествияЧелябинскЧелябинский областной судМакфа (Макfa)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала