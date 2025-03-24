https://ria.ru/20250324/lovit-2007016676.html
Роскомнадзор помогает Lovit отражать кибератаку
Роскомнадзор помогает Lovit отражать кибератаку - РИА Новости, 24.03.2025
Роскомнадзор помогает Lovit отражать кибератаку
Роскомнадзор продолжает помогать провайдеру Lovit отражать кибератаку, инфраструктура компании оказалась к ней не готова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:21:00+03:00
2025-03-24T17:21:00+03:00
2025-03-24T17:21:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор продолжает помогать провайдеру Lovit отражать кибератаку, инфраструктура компании оказалась к ней не готова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжают помогать провайдеру отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам… Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены", - сказали в Роскомнадзоре. Там же уточнили, что кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей.
https://ria.ru/20250324/lovit--2007008785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор помогает Lovit отражать кибератаку
РКН: инфраструктура провайдера Lovit не была готова к массированной DDoS-атаке
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор продолжает помогать провайдеру Lovit отражать кибератаку, инфраструктура компании оказалась к ней не готова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжают помогать провайдеру отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам… Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены", - сказали в Роскомнадзоре.
Там же уточнили, что кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей.