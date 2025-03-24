https://ria.ru/20250324/lovit-2007016676.html

Роскомнадзор помогает Lovit отражать кибератаку

Роскомнадзор помогает Lovit отражать кибератаку - РИА Новости, 24.03.2025

Роскомнадзор помогает Lovit отражать кибератаку

Роскомнадзор продолжает помогать провайдеру Lovit отражать кибератаку, инфраструктура компании оказалась к ней не готова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:21:00+03:00

2025-03-24T17:21:00+03:00

2025-03-24T17:21:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор продолжает помогать провайдеру Lovit отражать кибератаку, инфраструктура компании оказалась к ней не готова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжают помогать провайдеру отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам… Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены", - сказали в Роскомнадзоре. Там же уточнили, что кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей.

https://ria.ru/20250324/lovit--2007008785.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия