https://ria.ru/20250324/lovit--2007008785.html
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit - РИА Новости, 24.03.2025
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit
Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, России и других стран, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:55:00+03:00
2025-03-24T16:55:00+03:00
2025-03-24T17:04:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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германия
швеция
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, России и других стран, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке, преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что DDoS-атака началась в 09.58 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219,06 Гбит/с, скорость - до 22,39 миллиона пакетов в секунду. По состоянию на 13.44 24 марта она все еще продолжалась. Однако ее мощность снизилась до 36,59 Гбит/с, а скорость – до 4,01 миллиона пакетов в секунду.
https://ria.ru/20250323/zhiteli-2006776806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, германия, швеция, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), США, Германия, Швеция, Технологии
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit
РКН: инфраструктуру провайдера Lovit атаковали из США, ФРГ, Швеции и Финляндии