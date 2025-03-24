https://ria.ru/20250324/lovit--2007008785.html

РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit

РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit - РИА Новости, 24.03.2025

РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit

Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, России и других стран, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:55:00+03:00

2025-03-24T16:55:00+03:00

2025-03-24T17:04:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сша

германия

швеция

технологии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, России и других стран, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке, преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что DDoS-атака началась в 09.58 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219,06 Гбит/с, скорость - до 22,39 миллиона пакетов в секунду. По состоянию на 13.44 24 марта она все еще продолжалась. Однако ее мощность снизилась до 36,59 Гбит/с, а скорость – до 4,01 миллиона пакетов в секунду.

https://ria.ru/20250323/zhiteli-2006776806.html

сша

германия

швеция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, германия, швеция, технологии