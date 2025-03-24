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РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit - РИА Новости, 24.03.2025
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16:55 24.03.2025 (обновлено: 17:04 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/lovit--2007008785.html
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit - РИА Новости, 24.03.2025
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit
Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, России и других стран, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:55:00+03:00
2025-03-24T17:04:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сша
германия
швеция
технологии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, России и других стран, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке, преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что DDoS-атака началась в 09.58 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219,06 Гбит/с, скорость - до 22,39 миллиона пакетов в секунду. По состоянию на 13.44 24 марта она все еще продолжалась. Однако ее мощность снизилась до 36,59 Гбит/с, а скорость – до 4,01 миллиона пакетов в секунду.
https://ria.ru/20250323/zhiteli-2006776806.html
сша
германия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, германия, швеция, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), США, Германия, Швеция, Технологии
РКН рассказал, откуда шли атаки на инфраструктуру провайдера Lovit

РКН: инфраструктуру провайдера Lovit атаковали из США, ФРГ, Швеции и Финляндии

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, России и других стран, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке, преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что DDoS-атака началась в 09.58 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219,06 Гбит/с, скорость - до 22,39 миллиона пакетов в секунду. По состоянию на 13.44 24 марта она все еще продолжалась. Однако ее мощность снизилась до 36,59 Гбит/с, а скорость – до 4,01 миллиона пакетов в секунду.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Жители ЖК ПИК обратятся с жалобой в ФАС на Lovit
23 марта, 14:29
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СШАГерманияШвецияТехнологии
 
 
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