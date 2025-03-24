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После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.03.2025
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22:21 24.03.2025 (обновлено: 23:03 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/lnr-2007068517.html
После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело
После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.03.2025
После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР, сообщила РИА Новости представитель СК РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:21:00+03:00
2025-03-24T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели."Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР... По данному факту Главным следственным управлением СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.144, ст.167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", - сказала Петренко.Представитель СК РФ добавила, что в результате обстрела, по предварительным данным, погибли журналист МИЦ "Известия" и сотрудники съемочной группы телеканала "Звезда".Отмечается, что среди пострадавших есть и другие гражданские лица, в том числе несовершеннолетний.Подчеркивается, что СК РФ примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.
https://ria.ru/20250324/kiev-2006957193.html
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происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело

После гибели людей в поселке Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramМесто пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР
Место пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Место пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
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"Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР... По данному факту Главным следственным управлением СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.144, ст.167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", - сказала Петренко.
Представитель СК РФ добавила, что в результате обстрела, по предварительным данным, погибли журналист МИЦ "Известия" и сотрудники съемочной группы телеканала "Звезда".
Отмечается, что среди пострадавших есть и другие гражданские лица, в том числе несовершеннолетний.
Подчеркивается, что СК РФ примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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