https://ria.ru/20250324/lnr-2007068517.html

После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело

После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.03.2025

После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР, сообщила РИА Новости представитель СК РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели."Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР... По данному факту Главным следственным управлением СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.144, ст.167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", - сказала Петренко.Представитель СК РФ добавила, что в результате обстрела, по предварительным данным, погибли журналист МИЦ "Известия" и сотрудники съемочной группы телеканала "Звезда".Отмечается, что среди пострадавших есть и другие гражданские лица, в том числе несовершеннолетний.Подчеркивается, что СК РФ примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.

https://ria.ru/20250324/kiev-2006957193.html

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происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)