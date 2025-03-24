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Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани

Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025

Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани

Семнадцать очистных сооружений проектируются на побережье в Краснодарском крае, в обозримом будущем эта проблема в регионе будет решена, доложил губернатор... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:46:00+03:00

2025-03-24T16:46:00+03:00

2025-03-24T16:46:00+03:00

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Семнадцать очистных сооружений проектируются на побережье в Краснодарском крае, в обозримом будущем эта проблема в регионе будет решена, доложил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "У нас проектируются 17 очистных сооружений на побережье. Практически все курорты нашей территории будут охвачены уже строительством очистных сооружений, что само по себе было немыслимо, потому что проблема очистных сооружений, конечно, стояла очень остро. И сегодня мы видим в обозримом будущем уже решение этой проблемы", - сказал Кондратьев.

https://ria.ru/20241226/mazut-1991475105.html

краснодарский край

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, владимир путин