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Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
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16:46 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/kuban-2007003664.html
Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани
Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани
Семнадцать очистных сооружений проектируются на побережье в Краснодарском крае, в обозримом будущем эта проблема в регионе будет решена, доложил губернатор... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:46:00+03:00
2025-03-24T16:46:00+03:00
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Семнадцать очистных сооружений проектируются на побережье в Краснодарском крае, в обозримом будущем эта проблема в регионе будет решена, доложил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "У нас проектируются 17 очистных сооружений на побережье. Практически все курорты нашей территории будут охвачены уже строительством очистных сооружений, что само по себе было немыслимо, потому что проблема очистных сооружений, конечно, стояла очень остро. И сегодня мы видим в обозримом будущем уже решение этой проблемы", - сказал Кондратьев.
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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, владимир путин
Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Кондратьев рассказал о проектировании очистных сооружений на Кубани

Губернатор Кондратьев: в Краснодарском крае проектируются 17 очистных сооружений

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Семнадцать очистных сооружений проектируются на побережье в Краснодарском крае, в обозримом будущем эта проблема в регионе будет решена, доложил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас проектируются 17 очистных сооружений на побережье. Практически все курорты нашей территории будут охвачены уже строительством очистных сооружений, что само по себе было немыслимо, потому что проблема очистных сооружений, конечно, стояла очень остро. И сегодня мы видим в обозримом будущем уже решение этой проблемы", - сказал Кондратьев.
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Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевВладимир Путин
 
 
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