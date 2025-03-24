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Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 24.03.2025
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16:43 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/kuban-2007002160.html
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 24.03.2025
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2026 году сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:43:00+03:00
2025-03-24T16:43:00+03:00
общество
краснодарский край
россия
краснодар
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2026 году сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для участников СВО. "Владимир Владимирович, и, конечно, для ребят на СВО мы в следующем году сдаем в эксплуатацию реабилитационный центр. Он на 500 человек... Под Краснодаром, в красивом месте, на берегу реки. 15 гектаров площадь в целом территории с парком. Современнейший центр", - сказал Кондратьев на встрече с Путиным.
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общество, краснодарский край, россия, краснодар, вениамин кондратьев, владимир путин
Общество, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО

Кондратьев доложил о сроках сдачи реабилитационного центра для ветеранов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2026 году сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для участников СВО.
"Владимир Владимирович, и, конечно, для ребят на СВО мы в следующем году сдаем в эксплуатацию реабилитационный центр. Он на 500 человек... Под Краснодаром, в красивом месте, на берегу реки. 15 гектаров площадь в целом территории с парком. Современнейший центр", - сказал Кондратьев на встрече с Путиным.
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ОбществоКраснодарский крайРоссияКраснодарВениамин КондратьевВладимир Путин
 
 
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