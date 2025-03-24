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Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 24.03.2025
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2026 году сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:43:00+03:00
2025-03-24T16:43:00+03:00
2025-03-24T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2026 году сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для участников СВО. "Владимир Владимирович, и, конечно, для ребят на СВО мы в следующем году сдаем в эксплуатацию реабилитационный центр. Он на 500 человек... Под Краснодаром, в красивом месте, на берегу реки. 15 гектаров площадь в целом территории с парком. Современнейший центр", - сказал Кондратьев на встрече с Путиным.
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Общество, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО
Кондратьев доложил о сроках сдачи реабилитационного центра для ветеранов СВО