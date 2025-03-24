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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37 - РИА Новости, 24.03.2025
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19:15 24.03.2025 (обновлено: 19:32 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/krym-2007045632.html
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37 - РИА Новости, 24.03.2025
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37
Общие число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек, из них 15 получили помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:15:00+03:00
2025-03-24T19:32:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Общие число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек, из них 15 получили помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба минздрава Крыма. Утром в понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Ранее, по данным минздрава региона, сообщалось, что шесть человек погибли, в больницу доставлены 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 17 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Позже в минздраве уточнили, что по итогам обследования госпитализировали 22 человека. "По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая 8 несовершеннолетних", - говорится в сообщении. При этом 15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказана амбулаторная медицинская помощь.
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происшествия, здоровье - общество, симферополь, республика крым
Происшествия, Здоровье - Общество, Симферополь, Республика Крым
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37

Минздрав Крыма: число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 37

© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Симферополе
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Общие число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек, из них 15 получили помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.
Утром в понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Ранее, по данным минздрава региона, сообщалось, что шесть человек погибли, в больницу доставлены 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 17 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Позже в минздраве уточнили, что по итогам обследования госпитализировали 22 человека.
"По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая 8 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
При этом 15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказана амбулаторная медицинская помощь.
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом
Вчера, 18:59
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСимферопольРеспублика Крым
 
 
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