https://ria.ru/20250324/krym-2007045632.html

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37 - РИА Новости, 24.03.2025

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37

Общие число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек, из них 15 получили помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:15:00+03:00

2025-03-24T19:15:00+03:00

2025-03-24T19:32:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Общие число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек, из них 15 получили помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба минздрава Крыма. Утром в понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Ранее, по данным минздрава региона, сообщалось, что шесть человек погибли, в больницу доставлены 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 17 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Позже в минздраве уточнили, что по итогам обследования госпитализировали 22 человека. "По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая 8 несовершеннолетних", - говорится в сообщении. При этом 15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказана амбулаторная медицинская помощь.

https://ria.ru/20250324/chislo-2007038394.html

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происшествия, здоровье - общество, симферополь, республика крым