https://ria.ru/20250324/krym-2006840091.html
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 24.03.2025
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:20:00+03:00
2025-03-24T01:20:00+03:00
2025-03-24T02:04:00+03:00
общество
республика крым
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Перекрытие было введено в 0.53 мск, оно продлилось 19 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250309/krym-2003914986.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика крым
Общество, Республика Крым
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили