https://ria.ru/20250324/krym-2006840091.html

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 24.03.2025

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T01:20:00+03:00

2025-03-24T01:20:00+03:00

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общество

республика крым

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Перекрытие было введено в 0.53 мск, оно продлилось 19 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250309/krym-2003914986.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым