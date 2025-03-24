https://ria.ru/20250324/krikalev-2007059551.html

Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"

Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 24.03.2025

Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"

Космонавт, герой России Сергей Крикалев назначен на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам "Роскосмоса", сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:47:00+03:00

2025-03-24T20:47:00+03:00

2025-03-24T20:47:00+03:00

наука

россия

сергей крикалев

роскосмос

прогресс

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Космонавт, герой России Сергей Крикалев назначен на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации. "Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в Госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении. Кроме того, глава самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов назначен на должность заместителя гендиректора по развитию промышленности "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации.

https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437473.html

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россия, сергей крикалев, роскосмос, прогресс