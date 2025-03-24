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Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 24.03.2025
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Наука
 
20:47 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/krikalev-2007059551.html
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 24.03.2025
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"
Космонавт, герой России Сергей Крикалев назначен на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам "Роскосмоса", сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:47:00+03:00
2025-03-24T20:47:00+03:00
наука
россия
сергей крикалев
роскосмос
прогресс
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Космонавт, герой России Сергей Крикалев назначен на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации. "Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в Госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении. Кроме того, глава самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов назначен на должность заместителя гендиректора по развитию промышленности "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации.
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россия, сергей крикалев, роскосмос, прогресс
Наука, Россия, Сергей Крикалев, Роскосмос, Прогресс
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"

Космонавт Крикалев стал замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым комплексам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСергей Крикалев
Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сергей Крикалев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Космонавт, герой России Сергей Крикалев назначен на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации.
"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в Госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов назначен на должность заместителя гендиректора по развитию промышленности "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации.
Александр Блошенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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