https://ria.ru/20250324/krikalev-2007059551.html
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 24.03.2025
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"
Космонавт, герой России Сергей Крикалев назначен на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам "Роскосмоса", сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:47:00+03:00
2025-03-24T20:47:00+03:00
2025-03-24T20:47:00+03:00
наука
россия
сергей крикалев
роскосмос
прогресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153296/53/1532965333_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_9fb3a067592980bdf66275591c932d9e.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Космонавт, герой России Сергей Крикалев назначен на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации. "Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в Госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении. Кроме того, глава самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов назначен на должность заместителя гендиректора по развитию промышленности "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации.
https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437473.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153296/53/1532965333_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_d1868847909c8d83b429c9733ac6d375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей крикалев, роскосмос, прогресс
Наука, Россия, Сергей Крикалев, Роскосмос, Прогресс
Крикалева назначили замгендиректора "Роскосмоса"
Космонавт Крикалев стал замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым комплексам