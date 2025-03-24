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В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергоинфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/kreml-2006922886.html
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергоинфраструктуры
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергоинфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2025
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергоинфраструктуры
Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:53:00+03:00
2025-03-24T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
дмитрий песков
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева. "Безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия и дальше придерживаться своего обещания не бить по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие". Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, киев, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергоинфраструктуры

Песков: Кремль отслеживает информацию об ударах Киева по энергообъектам РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева.
"Безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия и дальше придерживаться своего обещания не бить по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие".
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Эксперт оценил отказ России от ударов по энергетике Украины
20 марта, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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