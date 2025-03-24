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Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии - РИА Новости, 24.03.2025
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14:09 24.03.2025 (обновлено: 14:42 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/kovalchuk-2006947592.html
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии - РИА Новости, 24.03.2025
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии
Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук указом президента России Владимира Путина назначен заместителем... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:09:00+03:00
2025-03-24T14:42:00+03:00
политика
россия
михаил ковальчук
николай патрушев
владимир путин
курчатовский институт
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук указом президента России Владимира Путина назначен заместителем председателя Морской коллегии РФ, сообщил помощник главы государства, председатель коллегии Николай Патрушев. "Хочу проинформировать, что указом президента России руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии", - сказал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.
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политика, россия, михаил ковальчук, николай патрушев, владимир путин, курчатовский институт
Политика, Россия, Михаил Ковальчук, Николай Патрушев, Владимир Путин, Курчатовский институт
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии

Главу "Курчатовского института" Ковальчука назначили зампредом Морской коллегии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук указом президента России Владимира Путина назначен заместителем председателя Морской коллегии РФ, сообщил помощник главы государства, председатель коллегии Николай Патрушев.
"Хочу проинформировать, что указом президента России руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии", - сказал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин учредил президиум Морской коллегии
10 марта, 20:03
 
ПолитикаРоссияМихаил КовальчукНиколай ПатрушевВладимир ПутинКурчатовский институт
 
 
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