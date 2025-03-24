https://ria.ru/20250324/kovalchuk-2006947592.html
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии - РИА Новости, 24.03.2025
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии
Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук указом президента России Владимира Путина назначен заместителем... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:09:00+03:00
2025-03-24T14:09:00+03:00
2025-03-24T14:42:00+03:00
политика
россия
михаил ковальчук
николай патрушев
владимир путин
курчатовский институт
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук указом президента России Владимира Путина назначен заместителем председателя Морской коллегии РФ, сообщил помощник главы государства, председатель коллегии Николай Патрушев. "Хочу проинформировать, что указом президента России руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии", - сказал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.
https://ria.ru/20250310/putin-2004180667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил ковальчук, николай патрушев, владимир путин, курчатовский институт
Политика, Россия, Михаил Ковальчук, Николай Патрушев, Владимир Путин, Курчатовский институт
Главу "Курчатовского института" назначили зампредом Морской коллегии
Главу "Курчатовского института" Ковальчука назначили зампредом Морской коллегии