https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007067006.html
В Курской области при атаке ВСУ пострадал корреспондент ТАСС
В Курской области при атаке ВСУ пострадал корреспондент ТАСС - РИА Новости, 24.03.2025
В Курской области при атаке ВСУ пострадал корреспондент ТАСС
Корреспондент ТАСС, работавший в Суджанском районе Курской области, получил ранения в результате атаки ВСУ по одному из сел приграничья, сообщил врио... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:07:00+03:00
2025-03-24T22:07:00+03:00
2025-03-24T22:46:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Корреспондент ТАСС, работавший в Суджанском районе Курской области, получил ранения в результате атаки ВСУ по одному из сел приграничья, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские нацисты наносят подлые удары даже по журналистам. В областную больницу обратился корреспондент информационного агентства ТАСС, который работал в Суджанском районе. В результате атаки по одному из сел приграничья он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени", — говорится в публикации.Хинштейн выразил уверенность в том, что на атаку должна последовать соответствующая реакция всего мирового сообщества, так как это очередное прямое нарушение международного гуманитарного права."Уважаемые коллеги-журналисты, вы постоянно находитесь на линии огня, передавая всю актуальную информацию. Но враг продолжает наносить свои варварские атаки по мирным и освобожденным территориям. Убедительно прошу всех соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности", — заявил он.Информационное агентство ТАСС сообщило, что пострадал корреспондент Михаил Скуратов.
https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007062465.html
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вооруженные силы украины, происшествия, курская область, суджанский район, александр хинштейн
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке ВСУ пострадал корреспондент ТАСС
Хинштейн сообщил о ранении корреспондента ТАСС, работавшего в Курской области