https://ria.ru/20250324/kommersant-2006840503.html
Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам заочно
Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам заочно - РИА Новости, 24.03.2025
Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам заочно
Московский областной суд приговорил бывшего владельца ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Хорхе Портилья-Сумнина к 15 годам колонии заочно,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:27:00+03:00
2025-03-24T01:27:00+03:00
2025-03-24T01:27:00+03:00
московский областной суд
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московский областной суд приговорил бывшего владельца ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Хорхе Портилья-Сумнина к 15 годам колонии заочно, пишет Коммерсант."Заочный процесс над 61-летним Хорхе Портильей-Суминым проходил в Московском областном суде в закрытом режиме и растянулся на три с половиной года. В итоге суд признал подсудимого виновным в организации крупного и особо крупного мошенничеств, легализации денежных средств, фальсификации доказательств по гражданскому делу и преднамеренном банкротстве", — указано в статье.В материале также отмечается, что подсудимый находится в международном розыске. Он имеет двойное гражданство. При этом ранее мужчина носил имя Георгий Паниш. Следствие установило, что Портилья-Сумин завладел заводом в 2002 году путем фиктивного банкротства, предоставив в суд поддельные документы.Климовский специализированный патронный завод (ЗАО "КСПЗ") — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия. Там налажен выпуск патронов к пистолетам самых разных систем, автоматам Калашникова. ЗАО зарегистрировано в Калужской области, хотя производство располагается в подмосковном Подольске.
https://ria.ru/20250131/prigovor-1996667096.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html
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московский областной суд, московская область (подмосковье)
Московский областной суд, Московская область (Подмосковье)
Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам заочно
Коммерсант: бывший владелец оборонного предприятия получил 15 лет за хищение