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Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам - РИА Новости, 24.03.2025
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14:21 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/klychkov-2006951304.html
Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам
Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам - РИА Новости, 24.03.2025
Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам
Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил оценивать указ о единовременной выплате 100 тысяч рублей беременным, обучающимся в общеобразовательных... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:21:00+03:00
2025-03-24T14:21:00+03:00
общество
орловская область
россия
андрей клычков
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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил оценивать указ о единовременной выплате 100 тысяч рублей беременным, обучающимся в общеобразовательных организациях, как еще одну меру поддержки, "а не сомнительный инфоповод для громких заголовков". Ранее глава региона подписал указ, из которого следует, что беременным школьницам Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, как и беременным студенткам профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования. "Что касается моего личного отношения к этой норме – надо иметь ввиду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Поэтому прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков", - написал Клычков в своем Telegram-канале. По словам губернатора Орловской области, выплата 100 тысяч рублей беременным, обучающимся в общеобразовательных организациях, – норма, рекомендованная к принятию приказом Минтруда России от 11 февраля 2025 № 57 "Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета". "Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят", - сообщил Клычков.
https://ria.ru/20250318/nauka-2005490376.html
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общество, орловская область, россия, андрей клычков
Общество, Орловская область, Россия, Андрей Клычков
Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам

Клычков попросил оценивать выплаты беременным школьницам как меру поддержки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил оценивать указ о единовременной выплате 100 тысяч рублей беременным, обучающимся в общеобразовательных организациях, как еще одну меру поддержки, "а не сомнительный инфоповод для громких заголовков".
Ранее глава региона подписал указ, из которого следует, что беременным школьницам Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, как и беременным студенткам профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования.
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"Что касается моего личного отношения к этой норме – надо иметь ввиду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Поэтому прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Орловской области, выплата 100 тысяч рублей беременным, обучающимся в общеобразовательных организациях, – норма, рекомендованная к принятию приказом Минтруда России от 11 февраля 2025 № 57 "Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета".
"Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят", - сообщил Клычков.
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ОбществоОрловская областьРоссияАндрей Клычков
 
 
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