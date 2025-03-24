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Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом
Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом - РИА Новости, 24.03.2025
Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом
Китай продолжит содействовать развитию работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил председатель Китайского совета по содействию... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:58:00+03:00
2025-03-24T06:58:00+03:00
2025-03-24T06:58:00+03:00
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Китай продолжит содействовать развитию работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил председатель Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинь на встрече с генеральным директором американской компании Apple Тимом Куком. Встреча состоялась в Пекине 23 марта. "Китайский совет по содействию международной торговле продолжит посредством различных форм и каналов содействовать развитию в Китае многочисленных предприятий с иностранным капиталом, включая Apple", - сказал Жэнь Хунбинь, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat. Вместе с тем отмечается, что стороны обсудили "укрепление взаимодействия между торгово-промышленными кругами Китая и США, оказание помощи предприятиям с иностранными инвестициями в их развитии в Китае, а также укрепление сотрудничества в производственных и логистических цепочках".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, китай, пекин, сша, тим кук, apple, wechat
Экономика, Технологии, Китай, Пекин, США, Тим Кук, Apple, WeChat
ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Китай продолжит содействовать развитию работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил председатель Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинь на встрече с генеральным директором американской компании Apple Тимом Куком.
Встреча состоялась в Пекине 23 марта.
"Китайский совет по содействию международной торговле продолжит посредством различных форм и каналов содействовать развитию в Китае многочисленных предприятий с иностранным капиталом, включая Apple", - сказал Жэнь Хунбинь, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat.
Вместе с тем отмечается, что стороны обсудили "укрепление взаимодействия между торгово-промышленными кругами Китая и США, оказание помощи предприятиям с иностранными инвестициями в их развитии в Китае, а также укрепление сотрудничества в производственных и логистических цепочках".