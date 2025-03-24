https://ria.ru/20250324/kitaj-2006856963.html

Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом

Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом - РИА Новости, 24.03.2025

Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом

Китай продолжит содействовать развитию работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил председатель Китайского совета по содействию... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:58:00+03:00

2025-03-24T06:58:00+03:00

2025-03-24T06:58:00+03:00

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Китай продолжит содействовать развитию работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил председатель Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинь на встрече с генеральным директором американской компании Apple Тимом Куком. Встреча состоялась в Пекине 23 марта. "Китайский совет по содействию международной торговле продолжит посредством различных форм и каналов содействовать развитию в Китае многочисленных предприятий с иностранным капиталом, включая Apple", - сказал Жэнь Хунбинь, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat. Вместе с тем отмечается, что стороны обсудили "укрепление взаимодействия между торгово-промышленными кругами Китая и США, оказание помощи предприятиям с иностранными инвестициями в их развитии в Китае, а также укрепление сотрудничества в производственных и логистических цепочках".

https://ria.ru/20240910/ssha-1971792021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, китай, пекин, сша, тим кук, apple, wechat